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Bakan Akdağ: 12 bin 500 kişi için onay beliyoruz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 12 bin 500 sağlık personeli alımı konusunda problem olmaksızın gerekli aşamalar tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:29:57 Güncelleme: 17:31:24 İHA

İHA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı’na 12 bin 500 sağlık personeli alımı konusunda gerekli aşamaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sosyal medya üzerinden twitterdan yaptığı açıklamada, “Bakanlığımıza 12 bin 500 sağlık personeli alımı konusunda problem olmaksızın gerekli aşamalar tüm hızıyla devam ediyor. Maliye Bakanlığı vize sürecini tamamlayıp onay verecek, sonra ÖSYM müracaat ve yerleştirme işlemlerini yürütecek ve atamalar yapılacak” ifadelerine yer verdi.

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