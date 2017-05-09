Ekonomi Bakanı Zeybekci: Amacımız, ticari ilişkilerimizi daha yukarı çekmek olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye´nin Berlin Büyükelçiliği´nde gerçekleştirilen toplantıda Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Brigitte Zypries ile biraraya geldi. Zeybekci, iki mevkidaşıyla yaptığı görüşmeler sonrası Almanya ile ilişkilerde yeni bir dönüm noktasının başladığını söyleyebileceğini belirtti.



Artık iki tarafın da son zamanlardaki karşılıklı olumsuz gelişmelerden rahatsız olduğunu kaydeden Zeybekci, "Görüşmelerimiz çok olumluydu. Türkiye-Almanya ilişkilerinde iyileşme süreci yaşanacağına inanıyorum. Yavaş da olsa bundan sonra ilişkilerimizin olumlu bir gidişata evirileceğini tahmin ediyorum. Bir dönüm noktası olarak adlandırılabilir mi derseniz, evet adlandırılabilir. Bundan sonra iki ülke menfaatleri için yeni şeyler söylemek lazım, diye ortak bir kararımız var. Siyasi ilişkiler ne kadar güçlü bir ekonomik temele dayanıyorsa diğer taraflardaki olumsuzluklar, problemler o kadar kolay çözülebiliyor. O nedenle amacımız şu anda 40 milyar dolar olan ticari ilişkilerimizi 50, 60 ve daha yukarılara çekmek olacak" dedi.

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