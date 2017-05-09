TÜİK, Perakende satış hacmi
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Perakende satış hacmi Mart'ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 Mart ayı 'Perakende Satış Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.1 arttı

09 Mayıs 2017 Salı, 10:35:39 Güncelleme: 10:38:37 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Perakende Satış Endeksleri' Mart rakamlarını açıkladı. Verilere göre, aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 1.1, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 5.3, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 4.6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 2.8, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2.4 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 0.4 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4.1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.4 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.7 arttı. Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 5.4, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 11.5, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 26.5 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 4.6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 2.9 azaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.4 artarken, otomotiv yakıtı satışları sabit kaldı, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 0,2 azaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 13.9 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 21.7 arttı.

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