Gümüş Balığı, Parmak Balık
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Gümüş Balığı AB'ye 33 TL'den satılıyor

Türkiye'de baraj ve göllerde yakalandıktan sonra iç piyasada talep görmediği için Avrupa ülkelerine ihraç edilen gümüş balığı, Avrupa'da "parmak balık" gibi farklı şekillerde işlenerek 8,5 euroya varan fiyatlardan satılıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 11:31:45 Güncelleme: 12:07:30 AA

Göl ve barajlarda yakalanan tatlı su balığı gümüş, damak tadına uymadığı için iç piyasada ilgi görmüyor. Balıkçıların, ihracatçılara kilogramını 1-2 liradan sattığı gümüş balığı ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Uzakdoğu ülkelerinden de talep gören gümüş balığı, balıkçıların önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Gümüş balığı, AB ülkelerinde "parmak balık" gibi çeşitli şekillerde işlenerek, kilogramı 8.5 avroya (33 lira) varan fiyatlardan satılıyor. Gümüş balığı Almanya'da 8.5 euro, Fransa'da 4.35 eurodan alıcı buluyor.



"YAKLAŞIK 20 YILDIR AB TAMAMINI SATIN ALIYOR"

Orhangazi Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, Bursa'nın İznik Gölü'nde dört avlak sahası bulunduğunu, buralarda avlanan 5 kooperatiften biri olduklarını söyledi.

İznik Gölü'nde tutulan gümüş balığının önemli bölümünün Avrupa ülkelerine gönderildiğini vurgulayan Bektaş, geçen yıl İznik Gölü'nden avlanan balıkların, firmalar aracılığıyla Ukrayna ve ABD'ye de ihraç edildiğini anlattı.

Bektaş, gümüş balığını bölgedeki tüm kooperatiflerin aynı fiyatla sattığını ifade ederek, "Kilosunu 1.9 liradan veriyoruz. Diğer yerlerde farklı fiyatla verenler de oluyor. Bu yıl 5 kooperatif olarak İznik Gölü'nden toplam bin 300 ton gümüş balığı yakalamayı hedefliyoruz" dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu su ürünleri ithalat ve ihracatı yapan bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman ise yaklaşık 20 yıldır "göl gümüşü"nü Avrupa Birliği'nin tamamına sattıklarını söyledi.



"PARMAK BALIK" OLARAK SATILIYOR

Bazı dönemler Uzakdoğu ülkelerine de ihraç ettiklerini aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Ana pazarımız, AB ülkeleri. Orada beğenilen bilinen bir ürün. Yıldan yıla değişse de genellikle bin 500-2 bin ton arası gümüş balığını, işleyip, yurt dışındaki tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Türkiye'de sevilmeyen bir ürün ama yurt dışında ilgi görüyor, Bu balığın zamanı ilkbahar ayları. Balıkçılardan aldığımız ürünü, işleyip, yarım ve bir kilogram şeklinde dondurarak paketliyoruz ve yurt dışındaki süper marketlerde satılacak duruma getiriyoruz. Evlerde ve restoranlarda tüketime hazır oluyor"

Gümüş balığının, AB ülkelerinde kızartılıp cips gibi tüketildiğini belirten Kocaman, "Bir diğer tüketim şekli de yurt dışında fabrikalarda oranın damak tadına göre, kaplamalı hale getirilip 'parmak balık' şeklinde satılan bir ürün. Patates cipsi gibi kızartılıp parmak balık olarak tüketiliyor." dedi.

Türkiye'deki gümüş balığı ihracatının yüzde 60-65'ini kendilerinin yaptığını dile getiren Kocaman, gümüş balığının balıkçılar için iyi bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

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