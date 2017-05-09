Dünya annelerine 50 milyon dal kesme çiçek

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesme çiçek üreticileri ve ihracatçıları için Anneler Günü'nün yılın en önemli günlerinden biri olduğunu söyledi.
Türkiye'nin toplam ihracatın yaklaşık yüzde 20'sinin bu dönemde yapıldığını ifade eden Bağdatlıoğlu, "Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden 36 ülkeye yaklaşık 50 milyon dal kesme çiçek gönderildi. Artık son günler, hummalı çalışma devam ediyor. En fazla gerbera ve karanfil ihraç edildi." dedi.
Bağdatlıoğlu, bu dönemde en çok ihracatın Hollanda'ya yapıldığını vurguladı.
Çiçek üreticileri olarak ihracata ağırlık verildiği kadar bu yıl iç pazara da ağırlık verildiğini anlatan Bağdatlıoğlu, Türkiye'de çiçek tüketiminin son yıllarda ciddi oranlarda arttığını dile getirdi.
Verilere göre Türkiye'de kişi başı 1 dolar düzeyinde olan çiçek tüketiminin 5-6 dolarlara kadar yükseldiğine dikkati çeken Bağdatlıoğlu, "Çiçek tüketiminin artması ülkemizin ekonomik bakımdan ilerleyişini gösteriyor. Anneler Günü'nde en güzel hediye çiçektir. Dünya annelerinin yanı sıra Türk annelerine de bizim ürettiğimiz çiçeklerin verilmesi bizi ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.