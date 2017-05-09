Dünya annelerine 50 milyon dal kesme çiçek

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Türkiye'de binlerce satış noktası var. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da halkımız çiçeğe ulaşamıyor ya da pahalı ulaşıyor. Süpermarket ve diğer satış noktalarına daha ucuz çiçek iletebilmek için çalışıyoruz. Dünyada kesme çiçeğin yaklaşık yüzde 75'i süpermarketlerde satılıyor, bu oran Türkiye'de yüzde 1 bile değil. Türkiye'de binlerce süpermarket var. Bu oranın çok az oynaması bile çiçek tüketimini artıracaktır."