Patates ve soğan üreticisi yeni sezondan ümitli

Çiftçilerin geçen yıl kilogramı 15-20 kuruşa kadar düşen patates ve soğanı hasat etmeyip tarlada bırakması, soğanın Çukurova'daki ekim alanının yaklaşık yüzde 25 azalarak 31 bin dekara düşmesine neden oldu.



Bu sezon ise Adana ve çevresinde patatesin kilogramı tarlada 1,5 liradan, soğanın kilogramı ise 50 kuruştan satılmaya başlandı. Her ikisi de toprak altında yetişen ürünlerin hasadı büyük bir hızla sürerken, üreticiler fiyatlardan memnun.

Özellikle Rusya'nın ithalat kısıtlamasını kaldırmasıyla birlikte ihracatına da başlanılan patates ve soğanda üretici geçen yılki zararını karşılamayı umut ediyor.



Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Çukurova'nın bu yıl gerek mevsim koşulları gerekse yağış itibarıyla çok verimli bir sezon geçirdiğini, yağışların tam zamanında ve verimli düştüğünü söyledi.





"ADANA SOĞAN ÜRETİMİNDE BEŞİNCİ SIRADA"



Türkiye'de ilk patates ve soğan hasadının gerçekleştiği Adana'da bu durumun üretici için sevindirici olduğunu ifade eden Tekin, "Geçen yıl patateste ciddi bir sıkıntı yaşandı. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi bölgemizde de patates üreticisi çok büyük zarar etti. Bu sene Allah'a şükür patatesin şu an durumu iyi gidiyor" açıklamalarında bulundu.



Tekin, ilde yaklaşık 62 bin dekarda patates hasadının sürdüğünü, dekar başına ortalama 4 ton verim alındığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:





"Fiyat ortalama 1,5 lira bandında. Şu an için çiftçimizi rahatlatacak bir fiyat. İnşallah bundan aşağı bir seyir göstermez. Adana soğan üretiminde 5. sırada yer alıyor. Soğan üretiminde de çiftçiler verimden memnun. Adana, Türkiye'nin soğan üretiminde 5'inci sırada. Bu sezon ortalama 160 bin ton soğan üretimi bekliyoruz. Önceki yıllarda soğan üretiminde fiyatlardaki istikrarsızlıklardan dolayı çiftçiler ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Şimdi oluşan 50 kuruşluk fiyat çiftçiyi kurtardı. Aslında patates ve soğan ikisi de birlikte seyrediyor. Patates düşerse soğan da düşüyor. Geçtiğimiz yıl ikisinde de gerçekten fiyat yönüyle ciddi sıkıntılar yaşandı, çoğu tarlada kaldı, hasat edilemedi ama bu yıl ikisi de daha randımanlı gidiyor. Şu an soğanda 50 kuruş civarı fiyat var. İnşallah fiyatlar bu şekilde devam ederse çiftçilerimiz için gayet olumlu bir üretim sezonu geçmiş olacak"





"BU FİYATLARIN ÇOK AŞAĞIYA İNEBİLECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORUZ"



Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir de patates ve soğanda geçmiş yıllara göre çok daha iyi bir sezon beklediklerini kaydetti. Fiyatların bu şekilde oluşmasının piyasaya ürünün dengeli bir şekilde girmesinden kaynaklandığını, bunun yanı sıra ihracatın da önemli etkisi bulunduğunu ifade eden İncefikir, şu açıklamalarda bulundu:



"Gerek patates gerek soğan, Rusya ve Rusya etrafındaki ülkelerin bu ürünleri ithal etmeleriyle beraber kendi fiyat konumunu, politikasını ciddi bir şekilde korumaya başladı. Şu andaki fiyatlar, çiftçiyi memnun edecek düzeyde. Rusya'dan, çevresinden patates ve soğana ciddi bir talep söz konusu. Biz bu fiyatların çok aşağıya inebileceğini tahmin etmiyoruz"





Geçen yılın mahsulü bitti Üretici Mesut Subaşı da geçen yıl 2 bin dekar alanda patates yetiştirdiğini ancak fiyatların düşük olması nedeniyle bu yıl 800 dekarda ekim yaptığını belirtti. Subaşı, "Patates bu yıl iyi. Dönümde 3,5-4 ton civarı alıyoruz, 1,5 liradan satıyoruz. Şu an bizi kurtarıyor. Sertifikalı ektiğimiz için dekara 100 lira devlet desteği de var. Onu da alıyoruz. Geçen yılın mahsulü özellikle Suriye, Irak ve Gürcistan'a satılıp tükendiği için Adana patatesine yoğun bir ilgi var. Ürünümüzü satabiliyoruz." dedi.