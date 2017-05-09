Wikipedia Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Wikipedia içerisinde Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içeriklerin tespit edilmesi ile birlikte geçtiğimiz günlerde Wikipedia'ya erişim engellenmişti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Wikipedia'ya söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunulmuştu.



Konu ile ilgili olarak son gelişme ise bugün yaşandı. İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’deki erişimi engeli kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Alınan bilgiye göre, itirazın, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi üzerine, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunuldu.



Başvuru dilekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ve Anayasa Mahkemesinin ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarına atıf yapıldı.



Wikipedia sitesindeki birkaç içerik için tüm siteye erişimin engellenmesinin, hukuka aykırı olduğu iddia edilen dilekçede, erişim engelinin, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da açıkça aykırı olduğu savunuldu.



Dilekçede, erişim engelinin, ifade özgürlüğünün temel hak ve hürriyet olarak özünü ortadan kaldıracağı ileri sürülerek, engelin ölçülülük ilkesine de aykırı olduğu iddia edildi.