domates üretimi, Çin, Türkiye
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Dünya domates üretiminde lider ülkeler

Türkiye’de yüksek fiyatı ile son zamanlarda adından söz ettiren domates, nisan ayının zam şampiyonuydu. Gündemdeki yerini koruyan domateste dünyanın en büyük üreticileri arasında Türkiye dördüncü sırada. Peki ilk sırada kim var

09 Mayıs 2017 Salı, 16:30:20 Güncelleme: 18:09:02 HABERTURK.COM

Nisan ayının zam şampiyonu olan domatesin fiyatı, havaların ısınması ve baharlık ürünlerin çıkmasıyla beraber düşmeye başladı. Buna karşın Rusya'nın Türk tarım ürünlerine yönelik kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle ihracat ile ilgili konularda domates, Türkiye’de gündemdeki yerini koruyor.

ŞAMPİYON ÇİN, TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ

Dünyada domates üretimi 2017 itibariyle 170 milyon tonu buldu. Küresel çapta domates ihracatının hacmi önceki yıl 88 milyar dolar oldu. 

Yüzde 31’lik payla dünya domates üretiminin açık ara lideri Çin’de bu yıl 57 milyon ton domates üretildiği tahmin ediliyor.

İkinci sırada ise Hindistan var. Ülkedeki üretim verilerine göre 19 milyon ton civarındaydı.

Aynı zamanda dünyada en çok domates ihraç eden ülke olan ABD’de domates üretimi 15 milyon tonu bulurken, sıralama olarak üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye domates üretiminde yüzde 7’lik payla dünya dördüncüsü. Tarım Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin domates üretimi yılda 11 milyon 850 bin tona ulaşıyor.

Mısır 8 milyon, İran da 6 milyonluk domates üretimiyle Türkiye’yi izliyor. Yedinci ve sekizinci sırada İtalya (5 milyon ton) ve İspanya (4 milyon ton) var. Latin Amerika ülkeleri Brezilya (3.8 milyon ton) ve Meksika (3.4 milyon ton) ise son iki sırada yer alıyor.

 

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