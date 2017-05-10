İŞ-YAŞAM

İstanbul 10 sıra birden yükseldi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:32:52

Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı araştırmaya göre 2050’ye gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 80’i büyük şehirlerde yaşayacak. En az 7 milyar insanın bu şehirlerde yoğunlaşması ise pek çok sorunu beraberinde getirecek. Şehirlerin yaşayacağı sorunların belirlenmesi ve uygun çözümlerin belirlenmesi için ise Mori Memorial Foundation şirketi her yıl Global Power City Index adı altında bir çalışma hazırlıyor. 

  • 1 İstanbul 10 sıra birden yükseldi
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    Hazırlanan raporda şehirler ekonomik güçleri, AR_GE yetenekleri, kültürel imkanları, yaşanabilirlik durumları, çevre koşulları ve ulaşım durumlarına göre değerlendiriliyor. Bu ana başlıklar altında toplam 300 farklı kritere göre incelenen şehirler, öne çıkan avantajlarını ve eksikliklerini görebiliyor.    

  • 2 İstanbul 10 sıra birden yükseldi
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    Dünya çapında toplam 42 büyük şehrin incelendiği 2016 Global Power City Index raporuna göre ilk sırada yer alan şehir Londra. İstanbul ise listede bir önceki yıla göre tam 10 sıra birden yükseldi. İstanbul’un özellikle ulaşım, zengin kültürel mirası, yurtdışına yönelik sahip olduğu çok sayıda doğrudan uçuş bağlantısı ve küresel ekonomiye entegre konumuyla yükseldiği belirtiliyor.

     

  • 3 İstanbul 10 sıra birden yükseldi
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    İŞTE 2016 GLOBAL POWER CITY INDEX RAPORUNA GÖRE ŞEHİRLERİN YERLERİ

    1.Londra

  • 4 İstanbul 10 sıra birden yükseldi
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    2.New York

  • 5 İstanbul 10 sıra birden yükseldi
    5 | 44

    3.Tokyo

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