Hazırlanan raporda şehirler ekonomik güçleri, AR_GE yetenekleri, kültürel imkanları, yaşanabilirlik durumları, çevre koşulları ve ulaşım durumlarına göre değerlendiriliyor. Bu ana başlıklar altında toplam 300 farklı kritere göre incelenen şehirler, öne çıkan avantajlarını ve eksikliklerini görebiliyor.
Dünya çapında toplam 42 büyük şehrin incelendiği 2016 Global Power City Index raporuna göre ilk sırada yer alan şehir Londra. İstanbul ise listede bir önceki yıla göre tam 10 sıra birden yükseldi. İstanbul’un özellikle ulaşım, zengin kültürel mirası, yurtdışına yönelik sahip olduğu çok sayıda doğrudan uçuş bağlantısı ve küresel ekonomiye entegre konumuyla yükseldiği belirtiliyor.
İŞTE 2016 GLOBAL POWER CITY INDEX RAPORUNA GÖRE ŞEHİRLERİN YERLERİ
1.Londra
2.New York
3.Tokyo