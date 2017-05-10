Yumurta talebinde 'anormal' artış

Türkiye'nin geçen yılın ocak-nisan döneminde 83 milyon 588 bin dolar olan yumurta ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 59 artarak 132 milyon 516 bin dolara ulaştı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, Türkiye'nin yumurta ihracatında rakibi olan İran, Ukrayna ve İspanya gibi ülkelerde görülen kuş gribi vakaları nedeniyle bu ülkelerin yumurta ve beyaz et ticareti yapamadığına dikkati çekti.

Kuş gribi vakalarının yanı sıra yumurta sektörünün alıcı ülkelere sunduğu haftalık fiyat uygulamasının da ihracat artışında etkili olduğunu ifade eden Girit, şöyle konuştu:

"Özellikle hakim olduğumuz Irak pazarında en büyük rakiplerimiz İran ve Ukrayna'daki çiftliklerde görülen kuş gribi, Türk yumurtasına talebi anormal ölçüde artırdı. Ön siparişlerle daha tavuktan çıkmamış yumurtaları sattık.

Sunulan haftalık fiyat uygulaması sayesinde alıcılar günlük fiyat dalgalanmasından çok etkilenmedi. Alacakları fiyatı bir hafta öncesinde gördüler. Bu da ihracatta sıçramaya neden olan etkenlerden bir tanesi."

"Irak'ta rakipsiz kaldık"

Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya ise bazı Avrupa ülkeleri, Ukrayna ve İran'da yılbaşından bu yana görülen kuş gribi vakaların sürekli yenilendiğini ve Türkiye'nin Irak pazarında rakipsiz kaldığını kaydetti.

Irak'ın bütün yumurta talebinin Türkiye'den karşılandığını ifade eden Konya, "Türkiye genelinde yılbaşından bu yana haftalık ortalama 320 tır yumurta ihraç ediyoruz. Rakiplerimizde hastalık nüksettiği sürece durumu Dünya Sağlık Örgütüne bildiriyorlar. Yumurta alan ülkeler de belirtilen tarihe kadar kuş gribi olan ülkeden mal almıyor. Şu an gelen verilere göre temmuz ve ağustos ayına kadar bu yoğunlukta ihracat yapacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.