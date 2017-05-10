İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

Yeni atamalar kapsamında Mehmet Şencan; KOBİ ve işletme bankacılığı satış, kurumsal bankacılık pazarlama ve satış, serbest bölge şubeleri, ticari bankacılık pazarlama, ticari bankacılık satış ve ticari bankacılık alanlarından sorumlu olacak.



Bankacılık temel operasyonları, destek hizmetleri ve satın alma, dış işlemler ve ticari kredi operasyonları, iç operasyonlar, inşaat ve gayrimenkul yönetimi ile şube ağı geliştirme de Ömer Karakuş’un sorumluluk alanında yer alacak.



MEHMET ŞENCAN KİMDİR?



Adapazarı’nda 1964 yılında doğan Mehmet Şencan, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında İş Bankası Galata Şubesi’nde memur olarak işe başlayan Şencan, aynı yıl müfettiş yardımcısı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandı. 1997 ile 2007 arasında çeşitli illerde şube müdürlüğü görevinde bulunan Şencan, daha sonra Bursa Kurumsal, Başkent Kurumsal ve Kozyatağı Kurumsal şubelerinde müdürlük yaptı. Mehmet Şencan, Nisan 2017’de Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.



ÖMER KARAKUŞ KİMDİR?



Gümüşhane’de 1965 yılında doğan Ömer Karakuş, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayan Karakuş, Finansal Yönetim Bölümünün çeşitli kademelerinde yöneticilik ve şube müdürlüğü görevinin ardından 2008 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Müdürlüğü’ne, 2016 yılında da Teftiş Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Ömer Karakuş, Nisan 2017’de Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.

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