Tosyalı Holding, Japonya’nın demir-çelikte lider firması Toyo Kohan’ın ardından bu kez de New York Borsası’na kote Amerikalı Harsco ile bir işbirliğine imza attı. İki dev, demir çelik fabrikalarında atıl olarak depolanan cürufu katma değerli ürünlere dönüştürerek, Türk sanayisine ve ekonomiye katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin global demir çelik lideri Tosyalı Holding, Harsco Corporation ile önemli bir işbirliğine imza attı. Holding, Osmaniye’de bulunan Tosçelik tesislerinde metal geri kazanım hizmetleri ve cüruf satışı için yeni bir ortak girişim kurduklarını açıkladı.

Amerikalı Harsco, dünya genelinde çelik ve metal sanayiinin 1 asırlık deneyimiyle en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor. Üretim atık yığınlarını yararlı ticari kullanıma dönüştürmek için etkili çözümler sağlayan şirket, 30'u aşkın ülkede faaliyetlerine devam ediyor.

Tosyalı Holding ile gerçekleştirilen bu anlaşmayla Harsco, Türk çelik üretim sektörüne de ilk kez giriş yapmış oldu. Bu anlaşma Toscelik'in, metal geri kazanımı ve toptan satışı için dünya standartlarında bir çözüm yaratma konusunda Türkiye'nin ilk fabrikası olma hedeflerini destekliyor. Türkiye, yıllık 50 milyon tonu aşan üretim kapasitesiyle Avrupa’nın Almanya’dan sonra ikinci büyük çelik üreticisi konumunu korumaya devam ediyor.

"YILLIK 1.2 MİLYON TON"

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bu önemli işbirliğine ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Türk çelik sektörünün temel sorunlarından biri olan cürufun bertaraf edilmesinin yanı sıra tekrar ekonomiye kazandırılması için ortağımızın 100 yılı aşkın deneyimlerinden yararlanmayı ve bu atıkları Türk ekonomisine yeniden kazandırmayı hedefliyoruz. Örnek proje olacak Osmaniye’deki bu tesisimizin başarısı ile ülkemizin başka bölgelerinde de cüruf bertaraf tesislerinin sayılarını arttırmak için ortağımızla geleceğe dönük çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca bu projeyle yıllık 1.2 milyon ton cüruf atığının ekonomiye kazandırılacak olması, hem metal geri kazanım hem de yol yapımı, çimento üretimi ve gübre üretimi gibi sektörlere hammadde olacak agrega kullanımıyla cüruf depolama alanı ihtiyacı minimize edilecek. Tosçelik olarak 2017 yılı içerisinde devreye almayı planladığımız güneş enerjisi yatırımının ardından yeni bir çevre dostu proje ile bu konudaki kararlılığımızı gösteriyoruz.”

Harsco Metals & Minerals Bölüm Başkanı Chris Whistler ise, “Bu işbirliği Türkiye ekonomisine ve Tosyalı Holding’in global gücüne inancımızın kanıtıdır. Dünya çapında uzmanlarla ortaklık konusunda güçlü bir inanca sahip oldukları için Tosyali Grubu ile uzun süreli ve gelişen bir ilişkimiz olacağını düşünüyoruz. Ortak hedeflerimiz, uzun vadeli değer yaratma ve karşılıklı başarı olarak birbiriyle tamamiyle paraleldir" diye konuştu.