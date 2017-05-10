Avustralya’da Türk mermerine yoğun ilgi

2016 yılında Türkiye’den Avustralya’ya 31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, bu ülkeye İtalya’nın 32 milyon dolarlık doğal taş sattığını kaydetti. Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Çevik, şu açıklamalarda bulundu:



“İhracat yaptığımız ülkeler içinde Avustralya 10’uncu sırada yer yer alıyor. Hedefimiz Avustralya’ya 2016 yılında yaptığımız 31 milyon dolarlık ihracatımızı en az yüzde 20 artırarak 37 milyon dolara çıkarmak. Bu pazardan daha fazla pay alabiliriz. Fuara bu yıl 11 firma ile milli katılım gerçekleştirdik. Fuar firmalarımız açısından çok verimli geçti. Fuarın en renkli stantlarını kuran Türk şirketler adeta şov yaptı. Fuarda gerçekleştirdiğimiz bağlantılar bu ülkeye olan ihracatımıza büyük katkı sağlayacak”



İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, mimarlık firmaları, müteahhitlik firmaları ve sektördeki toptancıların ziyaret ettiği fuarın Okyanusya ve Uzak Doğu pazarları için oldukça önemli bir ticari etkinlik olduğuna dikkat çekti. Fuara Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, İngiltere, İtalya, Yeni Zelanda, Çin, Tayvan ve Hindistan gibi ülkeler de katılımcı olduğunu anlatan Çevik, “Avustralya’nın sektördeki en önemli etkinliği olma özelliği taşıyan fuar geçtiğimiz yıl tüm dünyadan büyük ilgi gördü. Fuarda 300’ün üzerinde firma katılımcı olarak yer aldı. 7 bin kişiden fazla profesyonel sergilenen 800’e yakın ürünü inceleme imkânı buldu” diye konuştu.



B2B ÇOK VERİMLİ GEÇTİ



İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, Avustralya’nın en fazla ithalat gerçekleştiren My Stone Tiles, Artmar ve Stonewholesalers şirketlerine, Türk firmalarının temsilcileriyle birlikte ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı. Yapılan B2B görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirten Çevik, “Bu görüşmelerin çok büyük faydasını göreceğiz. B2B toplantılarının ileriki zamanlarda daha da önemli olacağını düşünüyorum. Fuar genel anlamıyla güzel geçti firmalarımız birçok görüşme gerçekleştirdi ve tekrar buraya satış elemanı göndereceklerini söylediler. Bundan sonraki Ur-Ge’lerde de B2B yapılması çok daha verimli olacaktır. Sektör olarak çok büyük teknolojik yenilik veya yeni taşlar ortaya çıkarmalıyız” dedi.



İTALYA'YI ÇOK RAHAT GEÇERİZ



Çin’in Avustralya’ya yaklaşık 100 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla ilk sırada yer aldığını ifade eden İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Çevik, “Çin’in avantajları büyük, iş gücünün uygunluğu ve en önemlisi Avustralya kıtasına yakın olması dolayısıyla ticareti daha kolay. Bu pazarda rakibimiz İtalya. Onların taşlarından daha iyi taşlarımız var. Çok kaliteli üretim yapan fabrikalarımız mevcut. Bizim Avustralya’ya İtalya’dan daha fazla doğal taş satabilme kapasitesine sahibiz. En küçük kıta ülkesi olan Avustralya’nın yaptığı mermer, granit, traverten yani bütün doğal taş ithalatı 2016 yılı itibari ile 210 milyon dolar. Bu rakam geçtiğimiz 5 sene boyunca istikrarlı olarak her yıl yüzde 5 oranında arttı. ” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER