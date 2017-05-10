TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den önemli açıklamalar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2017) kapsamında düzenlediği basın toplantısında, TAI bünyesinde yürütülen çalışma ve projelere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin çok sayıda uçak mühendisine ihtiyacı olduğunu dile getiren Kotil, Milli Muharip Uçak Projesi'nde (Turkish Fighter) 10 bin mühendis olacağını ve projede çalışacağını, uçağın ilk uçuşunu 2023'te yapacağını, 2029 yılında da servise gireceğini anlattı.

Kotil, gelecek 10 yıllık süreçte bu kadar insanın devşirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün lisede olan çocukların havacılığa, uçağa gönül vermesi, en iyilerin bu bölümlere gitmesi gerekiyor. Turkish Fighter'ı yapabilmemiz için şu an Türkiye'nin en yetenekli, en zeki çocuklarının uçak bölümlerini seçmesi gerekiyor. Bu gençlerimiz Turkish Fighter'da çalışmak için okusunlar ki gelip bizim projemize dokunsunlar. Bu projeyi Türkiye'nin gençleri ile yapacağız. Bu gençlerin içi proje için kaynarsa Turkish Fighter'ı çok iyi yaparız.

Türkiye, havacılık ve uzayda bir oyuncu olacak. Bunun gerçekleşmesi için bunu gerçekleştirecek gençlerin, kahramanların sahaya çıkması gerekiyor. TAI Genel Müdürü olarak görevim, bu kadroları bir araya getirmek. Bu projeleri gerçekleştirmek için daha çok insana, genç yaşta bu işi yapmaya gönül vermiş, kağıt mühendisi olmayanlara, bir şeyi yapıp bitirmek isteyenlere ihtiyacım var."

"GÖREVİMİZ BU UÇAĞI (TURKİSH FİGHTER) YAPACAK EKOSİSTEMİ OLUŞTURMAK"

Temel Kotil, Turkish Fighter'ın çok büyük bir proje olduğunu, füzelerin kolay kolay göremeyeceği ve radara girmeden kendisinin radarı daha önce tespit edecek teknoloji ve tasarımla donatıldığını, projenin hayata geçmesi ile Türkiye malzeme sektörünün ileri teknolojili malzeme konusunda da sıçrama yaşayacağını söyledi.

Kotil, "Türkiye, malzeme sektöründeki ileri teknoloji kısmını halletmek zorunda. Turkish Fighter'ın bir parçası da bu sorunları çözmek... Diğer taraftan da tasarım konusunda proje ile sıçrama yapmış oluyorsunuz. Türkiye 14 sektörde sıçrama yapmış olacak. TAI olarak görevimiz, yalnızca bu uçağı tasarlamak değil, görevimiz bu uçağı yapacak ekosistemi oluşturmak." şeklinde konuştu.

- "Turkish Fighter'da devlet arkamızda, TAI önümüzde"

TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Kotil, proje kapsamında Türk gençlerinin yanı sıra yabancı mühendisler ve Türk olup da dünyanın çeşitli teknoloji şirketlerinde çalışan kişilerle de çalışacaklarını belirterek, Turkish Fighter'ın bir dünya projesi olduğunu söyledi.

Projenin zihinsel olarak çözüldüğünü, sıradaki aşamanın pratiğe aktarmak olduğunu kaydeden Kotil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kodları pratiğe aktarmak yaklaşık 12 yılımıza mal olacak. Devlet arkamızda, maddi imkanlar arkamızda... TAI'nin tek projesi bu değil ama TAI'nin bütün varlığını ve oluşturacağı diğer projelerdeki katkıları da buraya akıtmak isteriz. TAI'nin içinde şu an yarım milyar dolar ihracat yapıyoruz. Yaptığımız alt sistemlerden 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Gerekirse bütün milyarları da buraya akıtırız. Turkish Fighter için TAI seferber. Tek projemiz bu olmayacak. Paralelde birçok projeyi yürütürüz. Turkish Fighter'da devlet arkamızda, TAI önümüzde... Maddi, manevi bütün imkanlarla Turkish Fighter'ı yapacağız."

"BÜYÜK BİR RAKAMA MAL OLACAK"

Temel Kotil, projenin finansal boyutuna ilişkin bir soru üzerine, şu an için anlaşılan bir rakam bulunmadığını ancak büyük bir rakama mal olacağını bildirdi.

Zaman ilerledikçe, projeye katılım olmasıyla rakamların düşeceğini belirten Kotil, "Finansal imkanımız olsaydı projeyi kendi paramızla yapmak isterdik ama o kadar finansal imkanımız yok. Turkish Fighter bir teknoloji projesi. TAI'nin bu projede görevi projeyi yönetmek, yapıyı ortaya çıkarmak, platformu oluşturmak." ifadelerini kullandı.

TAI'nin halka açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Kotil, "Ben çalışanım. Bu karar hissedarların ama şunu söylemeden geçemeyeceğim; THY'den biliyorum, THY Borsa'da işlem görmeye başlamasaydı bugünkü THY olmazdı." dedi.

"UYDU KONUSUNDA BELLİ BİR YETENEĞİMİZ OLUŞTU"

TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Kotil, üniversitelerle yaptıkları iş birliklerinin önemine işaret ederek, okul@tai.com.tr adresine mail atan her öğrenciye destek vereceklerini bildirdi.

Sıfırdan uydu yaratmaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Kotil, şunları kaydetti:

"Uydu konusunda belli bir yeteneğimiz oluştu. Devlet bize 100 milyon doların üzerinde bir para harcayarak uydu imal etme, test etme yeteneği ve yeri kazandırdı. Bir tonluk haberleşme uyduları var. Bunun ön çalışmalarına başladık, müşterileri de var. Uzay bölümü olarak bir tonluk haberleşme uydumuzun ön çalışmasını yapıyoruz. Daha Yönetim Kurulu'na getirmedik. Onay gelirse biz kendi imkanlarımızla bir tonluk uydu tasarlayacağız. İki müşteri ile anlaşmak üzereyiz. 2 yıl içinde bir tonluk uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyoruz."