"Afyon lokumu" dünyaya satılıyor

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Bir kilo lokumun aşağı yukarı 1,5 metre geldiğini düşünürsek, günde 12 bin 742 kilometre, yani dünyanın çapı kadar lokum üretiliyor. Afyonkarahisar'da yaklaşık üç günde üretilen lokumu arka arkaya koyduğumuzda, dünyanın çevresini 40 bin kilometre olarak düşünerseniz, bir ucundan diğer ucuna tur attırabiliriz. Afyonkarahisar'da bir haftada üretilen lokum, dünyanın çevresini iki kez dolaşıyor."