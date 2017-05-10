Başbakan Yardımcısı Canikli'den önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, A Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaya ilişkin bir soru üzerine Canikli, şu anda bir oynaklığın söz konusu olmadığını, bunun 4-5 ay önce ortaya çıkan tabloda görüldüğünü hatırlattı.

Canikli, "Şu anki durum normaldir zaten, sabit kur rejimi yok ki dünyada, dalgalı kur politikası uygulanıyor. İstikrar, kurların sabit olması değildir sadece, dalga boyunun daha makul seviyelerde olması demektir. Son derece dar bir bantta dalgalanıyor, bu orada bir sakinliğin hakim olduğunu, sükunetin sağlandığını çok net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla 3,56'dan 3,61'e çıkması hiçbir olumsuzluk ifade etmez, doğal dalgalanmalardır. Şu anda son derece istikrar kazanmış bir para ve döviz piyasasından bahsedebiliriz."

"ENFLASYONDA YIL SONUNDA TEK HANELİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ"

Enflasyon rakamlarına da değinen Canikli, domatesteki fiyat artışlarının ihracattan kaynaklandığını, kısa süre içinde normal fiyatına döneceğini ifade etti.

Canikli, enflasyondaki artışta pik seviyelerin görüldüğünü belirterek, "Bundan sonra düşme trendine girecek. Önümüzdeki aydan itibaren enflasyonun daha aşağı yönlü rakamlara doğru yöneldiğine hep birlikte şahit olacağız. Yıl sonunda tek haneli rakamları göreceğiz. Bunu net bir şekilde ifade ediyoruz.

Bu rakamları görene kadar ufak tefek, büyük olmayan dalgalanmalar olabilir ama sonuç olarak yıl sonunda tek haneli rakamlara ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl kamu ürünlerine zam yapılmayacağının altını çizen Canikli, enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesine neden olan faktörlerin de tamamen ortadan kalktığını söyledi.

Canikli, "Kur artışının geçişkenliği etkisi azalarak devam ediyor. Bu sene kurdan dolayı enflasyon üzerinde ilave bir baskı olmayacak. Kamu ürünlerine ya da vergilerine zammın enflasyona yansıması gibi bir durum da 2017 yılı içinde oluşmayacak. Artık enflasyonun aşağı yönlü gidişini hep birlikte önümüzdeki aydan itibaren görmeye başlayacağız. Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak faiz rakamlarının da yönü aşağı yönlü olacak" diye konuştu.

"GÜÇLÜ BÜYÜMEDEN TAVİZ YOK"

Güçlü büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceklerini vurgulayan Canikli, Türkiye ekonomisinin dinamiklerinin güçlü büyümeyi her zaman beslediğini ve desteklediğini söyledi.

Canikli, talebi artırmaya yönelik tedbirler, finansman rahatlığı sağlayan Kredi Garanti Fonu destekli kredi, KOSGEB üzerinden KOBİ'lere sağlanan faizsiz kredi ve buna benzer uygulamaların etkilerinin 2017'nin ilk çeyreğinden itibaren büyüme rakamları üzerinde görülmeye başlanacağını bildirdi.

Güçlü büyüme performansının artarak devam ettiğine değinen Canikli, "Biz bundan birkaç ay önce de 2017'de büyümenin yüzde 4'ün üzerinde gerçekleşeceğini söyledik. O zaman belki çok inandırıcı gelmedi ama bugün bütün uluslararası kuruluşlar da 2017 yılının genelinde büyümenin yüzde 4'ün üzerinde gerçekleşeceğini artık kabul etmeye başladılar. Sürpriz de gelebilir" ifadelerini kullandı.