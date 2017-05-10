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Eşiyle girdiği iddia sayesinde Emmanuel Macron’un fırıncısı oldu

Eşiyle girdiği iddia sonucu fırıncılığa başlayan Tunus kökenli Fransa vatandaşı Sami Bouattour, artık Elysee Sarayı’nda yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekmeklerini yapacak

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:41:28 Güncelleme: 13:43:28 AA

Paris’in 13’üncü bölgesinde ekmek satış yeri bulunan Sami Bouattour, 250 fırıncının katıldığı ‘En iyi Fransız Bageti’ yarışmasında birinci gelerek, bir yıl boyunca ekmeklerini Elysee Sarayı’na arz hakkı kazandı.

Daha önce 10 yıl restoran müdürlüğü yaptığını, eşi Olfa’nın da bir lojistik şirketinde çalıştığını anlatan 50 yaşındaki Bouattour, fırıncılığa başlamasının tamamıyla eşinin fikri olduğunu belirtti. Eşinin sürekli olarak birlikte iş yapmak istediğini söylediğini ifade eden Bouattour, “Bir sabah fırıncılık yapıp yapamayacağımı sordu ve daha sonra delice bir iddiaya tutuştuk” dedi.

İş değiştirmenin başlangıçta zor olduğunu anlatan Bouattour, ancak yapılan işte başarı kazanmanın çok daha zor olduğunu kaydetti. Bouattour, Elysee Sarayı’nın fırıncısı seçildiği yarışmayla ilgili, “Bu yarışmaya katılmaya başlayalı üç yıl oldu. İlk yıl ikinci geldim. İkinci yıl sekizinci bitirdim ve bu yıl da kazandım” dedi.

Bouattour, bu hafta Elysee Sarayı’nın şefiyle bir görüşme yapıp konuyla ilgili prosedürleri konuşacaklarını kaydetti.
Fransa’da baget, milli ekmek özelliği taşıyor. Bagetin 55-65 santimetre uzunluğunda, 250-300 gram ağırlığında olması ve bir kilogramlık hamura 18 gram tuz eklenmesi gerekiyor.

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