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Sanayiciye TRT payı kalkıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Üretim Reform Paketi" tanıtım toplantısında, sanayicilerin ödediği TRT payını kaldırdıklarını açıkladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:33:13 Güncelleme: 15:01:31 AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayicilerin elektrik tüketimlerinde TRT'ye pay ödediğine dikkati çekerek, "2015 yılında sanayicilerin TRT'ye ödediği pay 344,2 milyon lira. Biz bunu kaldırıyoruz. Maliye Bakanlığımız TRT için şans ve talih oyunlarından kesilen bir paydan TRT'ye kaynak aktaracak. TRT desteksiz kalmayacak ama TRT'yi destekleyen sanayicimiz değil, şans ve talih oyunlarından gelen gelir olacak." dedi.

Bakan Özlü, Üretim Reform Paketi'nin tanıtımına ilişkin düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sanayicilerden elektrikte TRT payı alındığına işaret eden Özlü, "Bunu Maliye Bakanlığımızla görüştük. Maliye Bakanlığımız TRT için şans ve talih oyunlarından kesilen bir paydan TRT'ye kaynak aktaracak, sanayiciler değil. TRT desteksiz kalmayacak ama TRT'yi destekleyen sanayicimiz değil, şans ve talih oyunlarından gelen gelir olacak. 2015 yılında sanayicilerin TRT'ye ödediği pay 344,2 milyon lira. Biz bunu kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    Helal olsun..
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