ING Bank'tan 248 milyon TL kâr

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, açıklanan finansal veriler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2017 yılının ilk çeyreğinde başarılı bir performans sergiledik. Müşterilerimize bankacılığı her zaman her yerden, kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet sunmak amacıyla yenilikçi ürün geliştirmeye, teknolojik altyapımıza yatırım yapmaya ve özellikle finansal teknoloji şirketi ve start-uplardan oluşan ekosistem ile işbirlikleri geliştirmeye devam ettik. Bu çeyrek, vergi öncesi kârımız 248 milyon TL olarak gerçekleşti. Krediler toplamımız 42 milyar TL’ye ulaşırken, mevduat hacmimiz 25.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde en önemli gündem maddelerimizden biri, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lerimize işlerini büyütmeleri amacıyla sağladığımız Kredi Garanti Fonu teminatlı krediler oldu. KOBİ Bankacılığı iş kolumuzda nakdi kredi büyümemiz 2016 yıl sonuna göre yüzde 23 artışla 7.3 milyar TL’ye ulaştı.”



ING Bank’ın dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterileri içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 87.45’e ulaştı. Mobil bankacılık kullanıcı sayısı ise yıl sonuna göre yüzde 21’lik artış ile 534 bine yükseldi.