Sabancı Holding'in ilk çeyrek net kârı 669 milyon lira oldu

Sabancı Holding'in konsolide satışları, bu yılın ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak, 9 milyar 100 milyon TL oldu. Holding'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding’in konsolide satışları, bu yılın ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak, 9 milyar 100 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Sabancı Holding’in yılın ilk üç ayındaki konsolide net karı ise 669 Milyon TL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding’in toplam varlıkları 31 Mart 2017 itibarıyla 317 milyar 385 milyon TL’ye, toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 23 milyar 634 milyon TL‘ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, 2017 yılının ilk üç ayında özellikle perakende, sigorta ve enerji iş kollarında oldukça başarılı işlere imza attığını belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Sabancı Holding olarak hedefimiz, içinde bulunduğumuz her sektörde paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmaktır. Holding olarak yatırımlarımıza planladığımız gibi devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz için çalışmaya ve daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.