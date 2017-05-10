Ziraat Bankası 2.17 milyar net kar

Ziraat Bankası, ilk çeyrekte net dönem kârını yüzde 35 artırdı. İlk çeyreğe ilişkin finansal verileri değerlendiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın; aktif, kredi, mevduat ve özkaynak büyüklüğü ile şube ve ATM ağı gibi birçok alanda ülkemizin lider bankası olmayı sürdürdüklerini belirterek, “Herkesin bankası olma yönündeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyüme ve verimliliğin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Strateji ve iş planlarımızı, verimliliği esas alan bir yönetim anlayışı doğrultusunda tasarlayıp uyguluyoruz. Bu yolla, özellikle içinden geçmekte olduğumuz dönemlerde daha da önem kazanan, kıt olan fon kaynaklarının etkin dağılımına aracılık edebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.



Geçen yılın ilk yarısına oranla yılın ikinci yarısında kredi büyüme hızını önemli ölçüde artırdıklarını belirten Aydın, “Bu ivmelenmeyi bu yılın ilk çeyreğinde de sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek sürdürdük. Son dönemde kredilerdeki artışımızı, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin finansmanı ve konut kredileri kaynaklı olarak gerçekleştirdik. Konut kredilerindeki pazar payımız, yüzde 20’lere ulaşmış durumda” diye konuştu.



NAKDİ KREDİLER 250 MİLYAR LİRA



İlk çeyrekte nakdi kredilerin yüzde 8’in üzerinde büyüme kaydederek 252 milyar TL’ye ulaştığını belirten Aydın, “Bu kredi büyüme hızı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 40 oranında bir büyümeye karşılık gelmektedir. Bu dönemde, bireysel ve girişimci müşterilerimize kullandırdığımız krediler sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 11 oranlarında artış kaydetmiş bulunuyor. Bunlar da yüzde 50’nin üzerinde yıllık bir büyüme hızına işaret ediyor” diye konuştu.



Aydın bu yıl KGF, KOSGEB ve “Girişimciye Değer Kredisi” kampanyaları ile toplamda yaklaşık 90 bin firmaya ve 7,5 milyar TL kredi kullandırdıklarını söyledi. Hüseyin Aydın, "Toplam kredi büyüklüğümüz olan 335 milyar TL ile ülkemiz ekonomisine en yüksek finansman imkanı sağlayan banka konumumuzu sürdürüyoruz. Nakdi kredilerimizin bilançomuzdaki payı %65’i aşmış bulunuyor. Kredi portföyümüzün yaklaşık %75’i reel sektörün finansmanı için verilmiş kredilerden oluşuyor" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER