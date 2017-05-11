türk lirası ile ticaret
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Serbest bölgelerde "Türk lirası" dönemi

Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk lirası ile de yapılabilecek. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:27:22 Güncelleme: 09:45:39 AA

Buna göre, serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk lirası ile de yapılabilecek. Serbest bölgelerdeki kira, ruhsat, izin, belgeler ve işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler ise Türk lirası üzerinden belirlenecek ve ödenecek.

Tarifelerin Türk lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler 3 ay içinde tamamlanacak.

Öte yandan, "85/9801" sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürülüğe konulan "Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar" yürürlükten kaldırıldı.

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