Ulaştırma Bakanı'ndan Wikipedia'ya çağrı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, NTV canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Wikipedia’ya erişimin yasaklanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Arslan, Türkiye'nin terör örgütü destekçisi olarak gösterilemeyeceğini vurguladı.

Bakan Arslan, "Türkiye'nin özellikle terör örgütleriyle birlikte anılıyor olması, 'Terör örgütlerine destek veriyor' görüntüsünün kendi yayınlarında özellikle taraflı olarak veriliyor olması bizi çok rahatsız ediyor. Bu, Türkiye'ye çok ciddi zarar verdiği gibi Türkiye'nin dışarıdaki algısına da çok zarar veriyor. Wikipedia'nın editörleri vardı. Editörler, yanlış bilgileri düzeltiyordu. Önce editörleri engellediler. Dolayısıyla biz doğru bilgileri gönderdik.

Hem bizim gönderdiğimiz bilgileri koymadılar hem yanlış bilgileri kaldırmadılar. Böyle olunca mahkeme marifetiyle yasaklama kararı alındı ve yasaklama kararı uygulanıyor. Görüşmeleri devam ettiriyoruz. Tamam, şu an bir mahkeme var; ancak bu hatayı düzeltin, doğru bilgileri koyun ve biz de yayınlarınıza izin verelim" diye konuştu.

WİKİPEDİA AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'DE VERGİ VEREBİLİR HALE GELMELERİNİ İSTİYORUZ

Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılması için Türkiye'nin beklentilerini sıralayan Arslan, "Öncelikli beklentimiz şu; hukuka uygun hareket etmeleri. Mahkeme kararını uygulamalarını kesinlikle istiyoruz ve Türkiye'nin bu karalama kampanyalarının bir parçası olmadığını özellikle yayınlarıyla teyit etmelerini istiyoruz.

Daha da önemlisi Türkiye'de bir temsilcilik açmaları ve böylece bizim bir muhatabımızın burada olması ve bu muhatap çerçevesinde burada kuracakları bir şirket marifetiyle de vergi mevzuatımız çerçevesinde elde ettikleri kazançtan Türkiye'de uygun vergiyi vermelerini istiyoruz. Türkiye'de yaptıkları işlemlerden bir gelir elde ediyorlar ve hiçbir şekilde bu, vergilendirilmiyor. Türkiye'de vergi verebilir hale gelmelerini istiyoruz" dedi.

"YÜZDE 10'LUK ARTIŞ VAR"



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, adil kullanım kotası ile ilgili kafa karıştıran ücret durumuna da netlik getirdi. Arslan, şu açıklamalarda bulundu:

"Adil kullanım kotası, özellikle insanların kotayı doldurduktan sonra veri hızında düşme oluyordu bu düşmeyi kaldırdık. Ücretler kesinlikle artmayacak. Bakanlık olarak her türlü denetimi yapıyoruz. 1 Mayıs itibarıyla yüzde 10'un üzerinde bir artış sağlandı. İnsanlar bunu kullanmaya başladı. Bunu 1.5 yıllık denemeden sonra tamamen kaldıracağız"

'ELEKTRONİK YASAĞI' AÇIKLAMASI: İSTANBUL İÇİN DE AVRUPA İÇİN DE GEREKLİ DEĞİL

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkenin ardından Avrupa'daki havalimanlarından da ABD'ye yapılacak uçuşlarda elektronik yasağı uygulanmasının başlayacağının duyurulmasını değerlendiren Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Topyekün mantıkla baktığınız zaman belki tedbir doğrudur. İstanbul için alıyorsanız Avrupa için de alacaksınız; ama bizim söylediğimiz, İstanbul için de Avrupa için de bu kararın gerekli olmadığı. Önemli olan teknik ekiplerin gelip, gerekli teknik incelemeleri yapıp, tedbirlerin alınıp alınmadığını ortaya koymaları ve bundan sonra bir karar almaları. Yoksa toptancı mantıkla alınan bir karar hem sektörü etkiliyor hem dünyadaki uçuşları etkiliyor"

Elektronik yasağının ABD ve İngiltere uçuşlarında rakamsal bir değişikliğe neden olup olmadığı sorulan Bakan Arslan, "Kısa sürede bir rakamsal değişiklik yok. Seyahat konforuyla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Şu an bir azalma söz konusu değil" diye yanıt verdi.

"KÖPRÜLERDE ÇİFT YÖNLÜ ÜCRETLENDİRME OLMAYACAK"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, ayrıca köprülerde gişelerin kaldırılmasına ilişkin "En geç 15 Temmuz'da serbest geçiş sistemine geçeceğiz. Köprülerde çift yönlü ücretlendirme olmayacak" dedi.