İŞ-YAŞAM

Tüketicinin elini yakan muz üreticiyi güldürdü

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:06:00 AA

Antalya Gazipaşa'da kışın sert geçmesi ve açık alandaki muz bahçelerinin fırtına ve dondan zarar görmesi nedeniyle rekolte düştü. Örtü altındaki ürün ise talebi karşılayamayınca, muzun kilosu 8 liraya kadar yükseldi

  • 1 Tüketicinin elini yakan muz üreticiyi güldürdü
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    Türkiye'nin en önemli muz üretim merkezlerinden Gazipaşa'da 12 bin 600 dekarı açık, 2 bin 300 dekarı kapalı alan olmak üzere toplam 14 bin 900 dekarda muz üretimi yapılıyor. 

  • 2 Tüketicinin elini yakan muz üreticiyi güldürdü
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    Kış döneminde Mersin'in Anamur İlçesi'nde meydana gelen şiddetli yağış ve hortum nedeniyle muz bahçeleri zarar görürken, Gazipaşa'da ise açık alandaki bahçelerde ürünler don ve yağıştan zarar gördü. Zarar gören muz bahçelerinde yeterli ürün elde edilemedi. 

  • 3 Tüketicinin elini yakan muz üreticiyi güldürdü
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    Anamur'da ürünün azalması, Gazipaşa'da ise örtü altında yetiştirilen ürünün talebi karşılayamaması nedeniyle muzun kilosu 8 liraya kadar yükseldi.

  • 4 Tüketicinin elini yakan muz üreticiyi güldürdü
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    45 BİN TON ÜRETİM

    İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazan Durak Özçelik, Gazipaşa'da geçen yıla oranla örtü altı muz üretim alanlarında 1000 dekarlık artış meydana geldiğini belirterek, ilçede bu yıl yaklaşık 45 bin ton muz üretildiğini kaydetti.

  • 5 Tüketicinin elini yakan muz üreticiyi güldürdü
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    Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, muz hasadında sezon sonu olması ve bahçelerin zarar görmesi nedeniyle rekoltenin düştüğünü söyledi. Muz fiyatlarının son dönemde 8 liraya kadar yükseldiğini aktaran Başkan Çelik, bu durumun üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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