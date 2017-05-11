9 | 13

Bizim gibi koruyabilen çiftçiler de ürününü yaşattı. Üretim azlığından dolayı bu sene nisan 15-20'sinden itibaren muz fiyatları tavan yaptı. Muza ihtiyaç çok, üretim az. Hükümetimiz de kayıt dışı ithalatın önüne geçerek fiyatların düşmemesini sağladı.