Türkiye'nin en önemli muz üretim merkezlerinden Gazipaşa'da 12 bin 600 dekarı açık, 2 bin 300 dekarı kapalı alan olmak üzere toplam 14 bin 900 dekarda muz üretimi yapılıyor.
Kış döneminde Mersin'in Anamur İlçesi'nde meydana gelen şiddetli yağış ve hortum nedeniyle muz bahçeleri zarar görürken, Gazipaşa'da ise açık alandaki bahçelerde ürünler don ve yağıştan zarar gördü. Zarar gören muz bahçelerinde yeterli ürün elde edilemedi.
Anamur'da ürünün azalması, Gazipaşa'da ise örtü altında yetiştirilen ürünün talebi karşılayamaması nedeniyle muzun kilosu 8 liraya kadar yükseldi.
45 BİN TON ÜRETİM
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazan Durak Özçelik, Gazipaşa'da geçen yıla oranla örtü altı muz üretim alanlarında 1000 dekarlık artış meydana geldiğini belirterek, ilçede bu yıl yaklaşık 45 bin ton muz üretildiğini kaydetti.
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, muz hasadında sezon sonu olması ve bahçelerin zarar görmesi nedeniyle rekoltenin düştüğünü söyledi. Muz fiyatlarının son dönemde 8 liraya kadar yükseldiğini aktaran Başkan Çelik, bu durumun üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.