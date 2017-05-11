Oral Et Entegre Tesisleri
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Kapalı tesisin başına geçti, Kayseri'ye sucuk pastırma satmaya başladı

Erzurum’da 20 milyon dolar harcamayla kurulan ve 1990 yılında dönemin Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan Avrupa standartlarındaki Oral Et Entegre Tesisleri bir süre kapalı kaldıktan sonra atağa geçti. Babası ve amcalarının kurduğu fabrikanın başına geçen 36 yaşındaki Hakan Oral, sucuk ve pastırmanın başkenti olarak bilinen Kayseri’ye sucuk ve pastırma, Karadeniz’e de kavurma satmaya başladı.

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:27:30 Güncelleme: 11:28:45 DHA

DHA'nın haberine göre, Erzurum- Artvin karayolu üzerindeki Sanayi Bölgesinde 1990 yılında Türkiye’nin en modern Et Entegre Tesisleri babası ile birlikte 5 amcası tarafından hizmete açıldığını belirten Oral Et Entegre Tesisleri A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral o tarihlerde günde ortalama 500 büyük, 3 bine yakın küçükbaş hayvan kesimi yapıldığını söyledi.

Avrupa normlarını esas alan kombinanın yapımının ise yaklaşık 4 yıl sürdüğünü belirten Oral, "Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tesisleri hizmete açtı. Tesislerde 350 kişi çalışıyordu. TSK’nın et müteahhitliğini yapıyor ve Arap yarımadasındaki bütün ülkelerin et ihtiyacını Erzurum’dan karşılıyorduk" dedi.

’TERECİYE TERE SATIYORUZ’

Döviz kurundaki artışlar, Doğu’da hayvancılığın gerilemesi gibi nedenlerle babası ile birilikte amcalarının 1993’ten itibaren ekonomik darboğaza girdiklerini anlatan Hakan Oral şöyle konuştu:

"Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan Oral Et Entegre Tesisleri’nde birkaç personel kaldı. Doğu’da hayvancılık çok geriledi. Tesislerin işlerliğini korumak için kapasiteyi yüzde 2’ye düşürdüler. Bir ayda 100 büyükbaş hayvan ancak kesebiliyorlardı. Kendimize ait, soğuk hava sistemli 16 TIR da tesisler gibi çalışamaz oldu. Bu manzara benim ve amca çocuklarımın yüreğini sızlatıyordu. 5 yıl önce kapısına kilit vurduğumuz fabrikayı yeniden üretime geçirdik.

 

Şu anda kapasitesinin yüzde 20’sini çalıştırıyoruz. Hedemiz bunu yüzde 60’a çıkarmak. İstanbul ve Ankara’da şubelerimiz var. Türkiye’nin dört bir tarafına online satışlarımız var. Kayseri’ye ve Afyon’a sucuk, pastırma, Karadeniz’e de kavurma satmanın gururunu yaşıyoruz. Yani tereciye tere satıyoruz. Karadeniz’de bir numurayız, hedefimiz bunu Kayseriye de taşımak."

 

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