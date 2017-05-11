Üretim Reform Paketi
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Üretim Reform Paketi bugün sunuldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, 7 maddelik Üretim Reform Paketi'nin bugün komisyonda sunumu yapılacağını belirtti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:42:31 Güncelleme: 11:45:12 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Ertem, üzerinde bir yıldır çalışılan 77 maddelik Üretim Reform Paketi'nin bugün komisyonda sunumu yapılacağını belirtti. Mayıs ayı içinde de Meclis'ten geçmesi beklendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Üretim Reform Paketi'yle ilgili detayları paylaştı.

Ertem, "KDV düzenlemesi sanayiciye de teşvik olacak" dedi.

 

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