Elektrik üretip para kazandırabilecek perde üretildi

Türkiye'de ilk kez yüksek lisans projesi olarak ürettiği "Güneş Perdesi" ile dereceler elde eden ve ödüle layık görülen doktora öğrencisi Ahmet Fuat Yalçın, Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi'nde geliştirdiği, güneş gören yüzeyleri fotovoltaik (ısıya maruz kaldığında enerji üretebilen) hücrelerle kaplanarak elektrik üretimi gerçekleştirilen perde için patent başvurusu yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YTÜ Makine Fakültesi doktora öğrencisi Ahmet Fuat Yalçın, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılında düzenlenen "2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması"nda genel kategoride "Güneş Perdesi Projesi"yle birinci oldu.

YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi ile Çalık Holding'in birlikte düzenlediği "İlk İşim Girişim Yarışması"nda da finale kalarak başarı gösteren Yalçın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknogirişim" desteğini kazanarak Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi'nde projesini geliştirmeye başladı.

Buradaki çalışmalarını "Yalçın Yenilenebilir Enerji Sistemleri" firması adı altında sürdüren Yalçın, İstanbul Teknik Üniversitesindeki (İTÜ) yüksek lisans teziyle başlayan çalışması için patent başvurusunu da yaptı.

Yalçın, bu projesiyle son olarak Türk Hava Yolları 6. Bursa Bilim Şenliği proje yarışmasında, "usta mucitler" kategorisinde üçüncü oldu.

Doktora öğrencisi Yalçın (28), projeyi Yıldız Teknopark'ta geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'de, güneş perdesini ilk kez İTÜ'de ürettiklerini belirten Yalçın, "Şu an elektrik üretip para kazandırabilecek tek perde. Proje İTÜ'de yüksek lisans tezi olarak başladı, ardından uygulamaya geçtik. Yüksek lisansımı bunun üzerinde yaptım. İlk perdemizi de İTÜ'de geliştirdik." ifadelerini kullandı.

"PİYASADAKİ EN YÜKSEK VERİMLİ TİCARİ HÜCRELER"

Yalçın, perdenin üzerine gelen güneş ışınlarıyla elektrik üretildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yurt dışında benzer perdeler var ama bizim tasarladığımız perdelerin onlardan farklılıkları var. Bizim şu an kullandığımız fotovoltaik hücreler, yüzde 22 verimli olandır. Yani piyasadaki en yüksek verimli ticari hücrelerdir. Dayanıklılık süreleri diğer perdelere göre daha yüksek. Piyasadaki cam cama yapılan ya da 2 cam arasında yapılanlar var. Biz kullanıcılara özgürlük tanıyarak 'güneş panellerini' hareketli hale getirip dışarıyı görme imkanı sağlıyoruz. Böylelikle her evde her ofiste elektrik üretilmesini sağlamış olduk. Perdemizin kumaşı değişebiliyor. İstendiği zaman kumaşı çıkartıp, yıkayabiliriz veya kumaşını değiştirebiliriz."

Mevcut perdelerin metrekare fiyatlarının 30-250 dolar aralığında değiştiğini aktaran Yalçın, elektrik üreten perdelerin metrekaresinin ise 180 dolar olduğunu söyledi.

Yalçın, güneş perdesinin ürettiği elektrik değerlerine de dikkati çekerek, "Yaptığımız araştırma ve ölçümlere göre, bir gün içinde güneye bakan 4 metrekarelik bir penceredeki perdeler tüm gün kapalı olursa, ürettiğimiz elektrik ile televizyonu 28 saat, bulaşık makinesini 22 saat, 10 lambayı 21 saat çalıştırabiliriz. Bir günde bir metrekarelik alanda 350 watt elektrik üretiliyor." dedi.

"GÜNEŞ PERDESİ"

Konut, ticaret merkezleri ya da kamu binalarında "dikey", "katlamalı" ve "akordeon" olmak üzere 3 farklı modelde üretilebilen perdelerin güneş gören yüzeyleri fotovoltaik (ısıya maruz kaldığında enerji üretebilen) hücrelerle kaplanarak elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Bu esnada aynı zamanda perdelerin açılıp kapanması, dikey perdelerin şeritlerinin açılarının ayarlanması ile oda içerisindeki ışık şiddeti ayarlanabiliyor. Güneş perdesi ile üretilen elektrik aküde depolanıp kullanıldığı gibi elektrik dağıtım şirketine 10 yıl alım garantisiyle satılabiliyor. Böylelikle elektrik faturalarının bir kısmını ve hatta bazen tamamını güneş perdelerinden karşılamak mümkün hale gelebiliyor.

Güneş perdesi, bir metrekaresinden ürettiği elektrik ile 82 ekran bir LED televizyonu 7 saat rahatlıkla çalıştırabilecek güce sahip bulunuyor.