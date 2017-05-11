Dikenden kürdan üretiyor

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Yaklaşık bir yıldır dikenden ürettiği kürdanları satan Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikenlerin "Acacia Sieberiana" türündeki bir ağaçta yetiştiğini söyledi.Yaklaşık 6 yıl boyunca yaptığı gözlemler sonunda kürdan üretimine karar verdiğini vurgulayan Çağlar, "Çok basit bir fikirdi ama hayata geçmemiş olduğu için büyük ciro potansiyeli vardı.