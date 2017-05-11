İŞ-YAŞAM

Dikenden kürdan üretiyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:35:56 AA

Hatay'da yaşayan emekli mühendis, KOSGEB desteğiyle yaptırdığı özel bir makineyle köy sakinlerinden kilogramını 50 liraya satın aldığı dikenlerden ürettiği kürdanları pazarlıyor

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    Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan emekli endüstri mühendisi Ahmet Çağlar, ağaçta yetişen "ziraat dikenleri"nden ürettiği kürdanları, Türkiye'nin farklı illerine satıyor. 

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    İzmir'den 2003 yılında İskenderun'a demir çelik fabrikasında çalışmak üzere gelen emekli mühendis Çağlar, dolaştığı bir arazide gördüğü ağaçtaki dikenler ilgisini çekince toplayıp evine götürdü.

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    Eşinin de tavsiyesi üzerine dikenleri kürdan olarak kullanılabileceğini fark eden Çağlar, evinde bir süre kürdan olarak kullandığı dikeni ticari amaçlı değerlendirmek için KOSGEB desteğiyle özel bir makine yaptırıp işletme kurdu.

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    Çağlar, köylülerden kilogramını 50 liraya satın aldığı dikenleri makinede işleyerek Türkiye'nin farklı illerine pazarlamaya başladı.

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    Yaklaşık bir yıldır dikenden ürettiği kürdanları satan Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikenlerin "Acacia Sieberiana" türündeki bir ağaçta yetiştiğini söyledi.Yaklaşık 6 yıl boyunca yaptığı gözlemler sonunda kürdan üretimine karar verdiğini vurgulayan Çağlar, "Çok basit bir fikirdi ama hayata geçmemiş olduğu için büyük ciro potansiyeli vardı.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

 

 

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