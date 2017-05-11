Dikenden kürdan üretiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan emekli endüstri mühendisi Ahmet Çağlar, ağaçta yetişen "ziraat dikenleri"nden ürettiği kürdanları, Türkiye'nin farklı illerine satıyor.
İzmir'den 2003 yılında İskenderun'a demir çelik fabrikasında çalışmak üzere gelen emekli mühendis Çağlar, dolaştığı bir arazide gördüğü ağaçtaki dikenler ilgisini çekince toplayıp evine götürdü.
Eşinin de tavsiyesi üzerine dikenleri kürdan olarak kullanılabileceğini fark eden Çağlar, evinde bir süre kürdan olarak kullandığı dikeni ticari amaçlı değerlendirmek için KOSGEB desteğiyle özel bir makine yaptırıp işletme kurdu.
Çağlar, köylülerden kilogramını 50 liraya satın aldığı dikenleri makinede işleyerek Türkiye'nin farklı illerine pazarlamaya başladı.
Yaklaşık bir yıldır dikenden ürettiği kürdanları satan Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikenlerin "Acacia Sieberiana" türündeki bir ağaçta yetiştiğini söyledi.Yaklaşık 6 yıl boyunca yaptığı gözlemler sonunda kürdan üretimine karar verdiğini vurgulayan Çağlar, "Çok basit bir fikirdi ama hayata geçmemiş olduğu için büyük ciro potansiyeli vardı.