AB, Türkiye
İŞ-YAŞAM

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e, 2018 için de yüzde 3,2'den yüzde 3,3’e yükseltti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:52:07 Güncelleme: 12:53:56 AA

AB Komisyonu, 2017 Bahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı.

Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3’e, 2018 için yüzde 3,2'den yüzde 3,3’e yükseltildiği belirtilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında hız kaybettiği, bu durumun belirsizliklerin kademeli olarak azalmasıyla tersine döneceği kaydedildi.

Raporda, Türkiye’de siyasi ve politik belirsizliklerin bu yıl düşmesinin beklendiği, bu durumun güveni artıracağı, yatırımların ve hanehalkı tüketiminin yükseleceği bildirildi.

TÜRKİYE'DE İSTİHDAM ARTIŞININ DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Türkiye’de istihdam artışının 2018 yılında daha da artmasının beklendiği, risk ölçümlerinde Türk bankalarının sağlam durumda olduğu, bunun iç yatırımlara olumlu katkı sağlayacağı kaydedildi.

Raporda, "Türkiye’nin mevcut mali imkanlarının gerekli durumlarda iç talebi artırmakta kullanılabileceği", "net dış ticaretin TL'deki değer kaybından güç kazanabileceği", "daha olumlu jeopolitik çevre nedeniyle turist sayısında daha hızlı artış olabileceği" olumlu beklentiler olarak yer aldı.

Azalan iç belirsizliklerin ve mali durumdaki rahatlamanın talep ve güven artışını beklenenden daha fazla rahatlatabileceği belirtilen raporda, yüksek enflasyon ve işsizliğin aşağı yönlü riskler olduğu bildirildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinde, 2017 yılı için büyümenin yüzde 3, 2018’de yüzde 3,3, işsizlik oranının 2017'de yüzde 13,6, 2018’de yüzde 14,1, TÜFE'nin ise 2017’de yüzde 11,1, 2018’de yüzde 8,6 olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kapalı tesisin başına geçti, Kayseri'ye sucuk pastırma satmaya başladı
İŞ-YAŞAM

Uyuyan devi uyandırdı
Tüketicinin elini yakan muz üreticiyi güldürdü
İŞ-YAŞAM

Fiyatı yükseldi, üretici sevindi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÜİK kritik verileri açıkladı
İŞ-YAŞAM

Ekonomi için kritik veriler açıklandı
Kırmızı biberin gümrük vergileri yeniden belirlendi
İŞ-YAŞAM

Kırmızı biber ithalatına vergi önlemi
Taksiler artık daha güvenli olacak
İŞ-YAŞAM

Ve yeni dönem başlıyor! Tam 30 ilde...
Eylül'e kadar iş kazası alarmı
İŞ-YAŞAM

Eylül'e kadar iş kazası alarmı
Ulaştırma Bakanı'ndan Wikipedia'ya çağrı
İŞ-YAŞAM

WİKİPEDİA'YA ÇAĞRI: O BİLGİLERİ KALDIRIN İZİN VERELİM
Dikenden kürdan üretiyor
İŞ-YAŞAM

BU DİKENLERLE NE YAPTIĞINA İNANAMAYACAKSINIZ
Üretim Reform Paketi bugün sunuldu
İŞ-YAŞAM

"KDV DÜZENLEMESİ SANAYİCİYE DE TEŞVİK OLACAK"
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İŞ-YAŞAM

AB'DEN TÜRKİYE'YE İYİ HABER
Elektrik üretip para kazandırabilecek perde üretildi
İŞ-YAŞAM

BU PERDE TÜRKİYE'DE İLK!
Skytrax'e göre dünyanın en iyi havaalanları
İŞ-YAŞAM

MALTA BİLE VAR, ATATÜRK VE SABİHA GÖKÇEN YOK!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme