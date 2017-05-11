Adidas golf malzemesi markalarını 425 milyon dolara sattı

Adidas, golf malzemelerindeki düşen satışların ardından golf markaları TaylorMade, Adams Golf ve Ashworth’u yatırım şirketi KPS Capital Partners’a sattı. 1997’den beri sahip olduğu TaylorMade ve 2000’li yıllarda satın aldığı Ashworth ile Adams’ın yüzde 1 oranında düşen satışları sonrasında Adidas’ın satış kararı aldığı belirtilmişti. Adidas’ın golf markalarını kapsayan ‘diğer işler” birimi geçen yıl 14 milyon euro zarar etmişti.

Adidas CEO’su Kasper Rorsted, yaptığı açıklamada “Temel işlerimiz olan ayakkabı ve spor giyim ile ana markalarımız Adidas ve Reebok’a odaklanıyoruz” dedi.

Golfun orta sınıflarda son dönemde eski popülaritesini yitirmesi nedeniyle ABD ve Avrupa pazarında golf malzemesi satışları düşüş göstermişti. Nike de geçen yıl golf malzemeleri satışını önemli ölçüde durdurmuştu.