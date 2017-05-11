İş ve İstihdam Forumu’nda Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların geleceği tartışıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Etkilerinin Azaltılması Projesi” kapsamında desteklenen ve kısa süre önce işletmeye alınan Gaziantep Sanayi Odası Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “İş ve İstihdam Forumu”nda Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için işgücü piyasasının hem arz, hem talep yönü ele alınarak, geçim kaynağı ve istihdam fırsatlarının geliştirilmesi hedefinin hayata geçirilmesi ele alındı.

İş ve İstihdam Forumu’nun ilk gününde Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı/İşbirliği Bölümü Başkanı Simona Gatti birer konuşma yaptı.

“GEÇİM KAYNAKLARI VE İSTİHDAM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SUNUYORUZ”

UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, konuşmasında, şu değerlendirmelerde bulundu: “UNDP Türkiye, Suriye krizine yanıt olarak, Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların yaşamlarını kısa vadede değil, uzun vadeli bir perspektifle iyileştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. İnsani yardım müdahalesini tamamlayıcı nitelikteki dayanıklılık temelli kalkınma yaklaşımımız kapsamında, geçim kaynakları ve istihdam olanaklarını geliştirilmesiyle bireyler, kurumlar ve şirketlerin kendi kendine yeterliliklerini güçlendiriyoruz.

UNDP’nin dayanıklılık yaklaşımının temeli, ulusal ve yerel yatırımlarla, geçim kaynakları, istihdam ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemeyi içeriyor.

Projemizin yürütülmesinde bize destek olan yerel ortaklarımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Sanayi Odası ile donörümüz Avrupa Birliği’ne içten teşekkürlerimizi sunarım. Umariz ki Türkiye’nin en önde gelen sanayi merkezlerinden olan Gaziantep’in ev sahipliğini yaptığı “İş ve İstihdam Forumu”, Suriyeliler ve ev sahibi topluluklarının güçlü işbirliğinin geliştirilmesi için çabaların tüm ülkeye yayılmasına örnek olur. Ayrıca bu forumun Türkiye ve Türk iş dünyasının geniş bakış açıları geliştirerek, nitelikli, çok çeşitli ve dinamik işgücünün insana yakışır istihdam olanaklarına erişimini ve böylelikle tüm ülkede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacağını umuyorum”

İŞBİRLİKLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

İki gün boyunca devam eden “İş ve İstihdam Forumu”nda, çeşitli panel, oturum ve çalıştayları içeren İş Bağlantıları Kurma Platformu, İş Arayanlar İçin Oturumlar, İşverenler ve Girişimciler için Oturumlar ile Genel Oturumlar olmak üzere dört farklı bileşen ele alındı.

Forumda Suriyelilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin istihdam olanaklarına erişiminde özel sektörün kilit role sahip olduğu vurgulandı. Kamu ve özel sektör işbirliği ile Suriyeli ve Türk firma ve girişimciler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen “İş ve İstihdam Forumu”nda, iş arayanlar ile işverenleri doğrudan bir araya getirecek bir platform oluşturuldu. 200’ün üzerinde katılımcının ve 35 firmanın standının bulunduğu etkinliğe ilgi yüksek oldu.