Rusya'ya can eriği ve kayısı ihracatı devam ediyor

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin düzelmeye başlamasının ardından meyve ihracatında geçen yıla göre olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İki ülke arasında yaşanan çeşitli kısıtlamalar dolayısıyla Rusya Federasyonu'na geçen yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında can eriği, şeftali, nektari, kayısı, mandarin ve portakal ihracatı gerçekleştirilemedi.

Söz konusu ülkeye bu yılın 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 76,4 ton can eriği ihraç edilerek 54 bin 660 dolar, 84,9 ton şeftali ihraç edilerek 57 bin 497 dolar, 150,5 ton nektari ihraç edilerek ise 108 bin 946 dolar gelir elde edildi.

Aynı tarihler arasında ihraç edilen 327,9 ton kayısı karşılığında 152 bin 329 dolar gelir sağlandı.

Rusya Federasyonu'na en çok ihraç edilen meyve ise 58 bin 388 ton ile mandarin oldu. Bu meyvenin ihracatından 31 milyon 683 bin 525 dolar gelir elde edildi. Aynı ülkeye 19 bin 389 ton portakal ihraç edilmesi sonucu 7 milyon 623 bin 455 dolar girdi sağlandı.

Rusya'ya 6 kalem üründe toplam 78 bin 417,9 ton ihracat gerçekleştirilerek, 39 milyon 680 bin 412 dolar gelir temin edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yöneti̇m Kurulu Başkanı (DKİB) ve Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin Rusya'ya geçen yıl Ocak-Nisan ayları arasında 106 bin 705,9 ton yaş meyve ve sebze ihraç ederek karşılığında 71 milyon 564 bin 406 dolar gelir elde edildiğini belirterek, "Bu yılın aynı döneminde ise 165 bin 271,5 ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 90 milyon 171 bin 762 dolar gelir temin edildi. Verilere baktığımızda miktar olarak yüzde 55, gelir olarak ise yüzde 26 artış yaşandığı görülüyor." diye konuştu.