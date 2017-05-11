Ali Ağaoğlu'nun Uludağ'daki otelinin kaçak bölümleri yıkılıyor

DHA'nın haberine göre, Ali Ağaoğlu'nun kullanmadığı bu otelin kaçak olduğu belirtilen 8 bin 500 metrekarelik bölümü yargı sürecinin tamamlanmasının ardından dün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kepçelerle kullanılamaz hale getirildi.

Bu işlemin yargı sürecinin sona ermesinden sonra gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, "Oteldeki kaçak bölümlerin tamamı, tahsisli alanlar ayrı tutularak yıkılacak. Bu yıkım ise ödenek gönderildikten hemen sonra yapılacak. Ayrıca Uludağ'da, bu durumda bulunan bazı oteller var. Mahkemelerde davalar sonuçlanınca buraları da yıkacağız" dedi.

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, 1'inci yerleşim bölgesindeki tüm otellerin yıkılmasını öngören 'Dönüşüm Planı'na otel işletmecileri tepki göstermişti. Ali Ağaoğlu da 2009 yılında 4 yıldızlı Ağaoğlu My Resort'u kapatmış, eşyayı da ihtiyacı olan okullara ve kişilere dağıtmıştı.