samsun rusya
İŞ-YAŞAM

Samsun-Krasnodar arası direkt uçuşlar başlıyor

Türkiye ile Rusya arasındaki gelişmeler nedeniyle 1,5 yıl önce iptal edilen Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki direkt uçak seferlerinin 13 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlayacağı bildirildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:32:05 Güncelleme: 16:33:29 AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kentteki bir kafede iş adamlarıyla bir araya geldi.

Samsun ile Rusya'nın Krasnodar arasında direkt uçak seferlerinin 13 Mayıs Cumartesi günü başlayacağını belirten Yılmaz, "Cumartesi günü Krasnodar'dan Samsun'a ilk uçak geliyor. Bu, 52 yolcu kapasiteli bir uçak. RusLine Havayolu şirketi bu uçağı tercih etti. Bundan sonra her cumartesi günü bu seferler olacak. Uçuş 40 dakika sürecek. Bundan sonra uçuşların haftada bir gün olarak devam etmesi planlanıyor." dedi.

Rusya'da bir haftadır tanıtım günleri etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Yılmaz, "Ruslar adına iş kolay. Onların vize sorunu yok. Oradan uçağın dolu gelmesini sağlamak pek güç gözükmüyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, uçuşların devam etmesi için Samsun'dan da talebin olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rusya'ya dönecek uçakta biz girişimlerde bulunmazsak uçak doldurulamaz gibi geliyor. Bu hatta destek olmak ve yaşatmak için iş adamları çalışanlarını Krasnodar'a gönderebilir. 'Git orada nasıl pazarlar var, incele gel' diyebilirsiniz. Krasnodar-Samsun seferleri haftada bir kez olacak diye oraya giden insanların bir hafta kalmak zorunda olduğu düşünülmesin. Krasnodar'dan İstanbul'a her gün uçak seferi var. İstanbul üzerinden de Samsun'a dönebilirler. Bu uçuşlar haftada 2 gün olarak planlanıyordu. Ramazan ayının araya girmesi ve havaalanının akıbeti ile ilgili olayları gözlemek için şu anda haftada bir uçuş olsun istediler."

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Malaysia Airports Sabiha Gökçen'de hisse satışı planlıyor
İŞ-YAŞAM

Flaş Sabiha Gökçen kararı!
St. Helena Adası’ndaki ilk ticari uçak bir yıl sonra indi
İŞ-YAŞAM

Dünyanın en gereksiz havaalanı

Laptop yasağı tüm Avrupa'ya yayılıyor
İŞ-YAŞAM

Tüm Avrupa ülkelerine yasaklanıyor
Laptop uygulamasının detayları ortaya çıktı
İŞ-YAŞAM

Detaylar belli oldu! Bilgisayarını teslim etmeyen...
THY, ABD uçuşlarında dizüstü bilgisayar dağıtımına başladı
İŞ-YAŞAM

THY uçuşlarında yeni dönem başladı!
Polis kapsamlı bilgi sahibi olacak yolcu pasaporttan daha hızlı geçecek
İŞ-YAŞAM

Bu görüntüler tarih oluyor
Ali Ağaoğlu'nun Uludağ'daki otelinin kaçak bölümleri yıkılıyor
İŞ-YAŞAM

ALİ AĞAOĞLU'NUN OTELİ YIKILIYOR
Rusya'ya can eriği ve kayısı ihracatı devam ediyor
İŞ-YAŞAM

RUSYA İLE İHRACAT DEVAM EDİYOR
Samsun-Krasnodar arası direkt uçuşlar başlıyor
İŞ-YAŞAM

O UÇUŞLAR TEKRAR BAŞLIYOR
Halikarnas Disko kapanıyor
İŞ-YAŞAM

DÜNYACA ÜNLÜ EĞLENCE MEKANI KAPANIYOR!
Adidas golf malzemesi markalarını 425 milyon dolara sattı
İŞ-YAŞAM

O MARKALARIN HEPSİNİ SATTI
Metrekaresi 250 TL'den çiziyorlar
İŞ-YAŞAM

YETENEKLERİNİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRDÜLER
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme