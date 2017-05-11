Yeniden yapılandırma kanun teklifi kabul edildi

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

YAPILANDIRMA KİMLERİ KAPSIYOR?

2016'da yürürlüğe giren borç yapılandırmasının ardından, 9 milyon borçluyu ilgilendiren, 73 milyar liralık yeni yapılandırma hayata geçmiş olacak.

20 Haziran 2016 tarihini esas alan tasarının devamı niteliğinde olan düzenleme, 31 Mart 2017'ye kadarki kesinleşmiş kamu alacaklarını kapsıyor.

Düzenleme, 31 Mart'a kadarki kesinleşmiş vergi, gümrük vergisi, vergi cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, sigorta prim borçları, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, su, atık su, katı atık borcu ve bu alacakları ilişkin her türlü faiz, gecikme faizi ve zammı içine alıyor.

Bu kapsamdaki idari para cezaları da kanun dahilinde olacak. Spor kulüpleri ve OSB'ler de düzenlemeden yararlanabilecek. Vergi, prim, su borçlarına, trafik, askerlik ve nüfus cezalarına da yapılandırma imkânı getiren kanun teklifine göre, faizler silinirken ana para da taksitle alınacak.

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