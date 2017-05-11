Rekabet kurulu akaryakıt şirketlerine soruşturma açtı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada kurulun çeşitli akaryakıt dağıtım şirketlerinin, intifa hakkını kötüye kullanmak suretiyle, bayilerinin, kendileri veya kendilerinin göstereceği LPG dağıtım şirketleri dışında kalan

şirketlerden oto gaz LPG tedarikini engelleyerek sözleşme serbestisini ve rekabeti haksız olarak sınırlandırdıkları iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada daha önce bu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, söz konusu uygulamaların incelendiği ve şikayetin

reddine ve soruşturma açılmamasına karar verildiği ancak bu kararın Danıştay tarafından iptal edildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede RK'nın teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemlerin ve hakim durumun

kötüye kullanılması maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı bildirildi.