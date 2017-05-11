Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi, TP Petrol, Milan Petrol
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Rekabet kurulu akaryakıt şirketlerine soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, OMV Petrol Ofisi, Milan Petrol ve TP Petrol hakkında sözleşme serbestisini ve rekabeti haksız olarak sınırlandırdıkları iddialarına yönelik soruşturma açtı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:47:44 Güncelleme: 17:54:18 Reuters

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada kurulun çeşitli akaryakıt dağıtım şirketlerinin, intifa hakkını kötüye kullanmak suretiyle, bayilerinin, kendileri veya kendilerinin göstereceği LPG dağıtım şirketleri dışında kalan
şirketlerden oto gaz LPG tedarikini engelleyerek sözleşme serbestisini ve rekabeti haksız olarak sınırlandırdıkları iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada daha önce bu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, söz konusu uygulamaların incelendiği ve şikayetin
reddine ve soruşturma açılmamasına karar verildiği ancak bu kararın Danıştay tarafından iptal edildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede RK'nın teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemlerin ve hakim durumun
kötüye kullanılması maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

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