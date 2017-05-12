CFO Summit 2017, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
İŞ-YAŞAM

TÜSİAD Başkanı Bilecik: İş dünyası reform bekliyor

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, iş dünyasının önümüzdeki 2 yıldan beklentisinin reformların yapıldığı bir icraat dönemi olduğunu bildirdi. CFO Summit 2017 etkinliğinde konuşan Bilecik, Türk ekonomisinin son 3 yılda krize sürüklenmemiş olmasının başarı olduğunu söyledi

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:13:27 Güncelleme: 09:15:20

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Habertürk, BloombergHT ve BusinessHT’nin sponsoru olduğu CFO Summit 2017 etkinliğinde, “İş dünyasının en büyük beklentisi, önümüzdeki 2 yılın en ufak bir seçim hazırlığı dönemi olmadan, hiçbir seçim sohbetini bile yapmadan, ekonomik potansiyelimizi artıracak önemli reformların yapıldığı bir icraat dönemi olması” dedi.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Finans sektörünün bir araya geldiği etkinlikte konuşan Bilecik, şöyle konuştu:
“Bir yandan ABD bir yandan AB ekonomisinin toparlanmaya başlaması, IMF’nin küresel büyüme tahminlerini yukarıya doğru revize etmesi, büyümenin dünyada yeniden hız kazanacağı konusunda yeni bir dönemin işaretini bize veriyor.”

Bilecik, CFO’ların şirketlerdeki işlerinin zorluğuna değinerek gelişmekte olan ekonomilerin gelişmişlere göre çoğu zaman dalgalı sularda seyrettiğini, CFO’ların finansal veya finansal olmayan riskleri aynı anda yönetmek zorunda kaldığını aktardı.

Türkiye’deki CFO’ların yüksek tecrübeli olduklarını ve değişen koşullara kolay adapte olmak noktasında bir problemleri olmadığını vurgulayan Bilecik, “Türk CFO’lar son 30-40 yılda yaşanan dalgalı ekonomi yapılanmadan dolayı edindiği farklı tecrübelerle dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin dört dörtlük bir CFO olarak hemen pozisyonuna başlar” diye konuştu.

NİTELİKLİ YATIRIMCI ÇEKMEK İÇİN DEMOKRASİ KRİTERİ

Erol Bilecik, Türkiye’nin son 3 yılı seçimler, hain bir darbe girişimi ve son olarak da referandum süreci ile geçirdiğini belirterek “Bu olağanüstü dönemde ekonomimizin önemli ölçüde direnç göstererek bir krize sürüklenmemiş olması önemli bir başarıdır. Bunda şüphesiz 2002’den beri yapılan reformlar, bankacılık sisteminin güçlendirilmiş, mali disiplinini sağlamış olması çok önemli kaldıraçlardan oldu” diye konuştu. Bilecik, hukuk, demokrasi ve özgürlükler toplumu olmadan katma değerli istihdamın, nitelikli yatırım çekmenin gerçekleşemeyeceğini ve bu alanda yapılacak her iyileşmenin yatırımcılar tarafından olumlu karşılanacağını belirtti.

‘AB ÜYELİK SÜRECİNİ BIRAKMAMALIYIZ’

Bilecik, AB üyelik sürecinin Türkiye açısından temel öncelik olduğunu belirterek, TÜSİAD’ın da temel gündem maddesi olduğunu aktardı. Geçen dönemde hem Türkiye’den hem de AB’den kaynaklanan nedenlerle geleceğe yönelik karşılıklı bir güvensizlik oıluştuğunu dile getiren Bilecik, “Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci küresel ölçekte rekabetçi bir ülke adına olmazsa olmazdır. Müzakere, üyelik sürecini elden bırakmamalıyız” diye konuştu.

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