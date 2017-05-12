Kamulaştırma, resmi gazete
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Farklı illerde acele kamulaştırılma kararı alındı

İstanbul, Malatya, Konya, Niğde, Karaman ve Sivas'ta bazı taşınmazlar çeşitli projeler kapsamında acele kamulaştırılacak. İlanlar Resmi Gazete'de yayımlandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:48:22 Güncelleme: 09:50:51 HABERTURK.COM

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı taşınmazların "Ümraniye Gaffar Efendi Sokak Zemin Altı Otopark Projesi" kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Malatya'da tesis edilecek rüzgar enerjisi santralinin yapımı amacıyla Arapgir ilçesi Onar Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek 154 kV (Karaman TM-Ereğli TM) Brş.N-TCDD Ayrancı TM Enerji İletim Hattı ve 154 kV (Ereğli TM-Ulukışla TCDD TM) Brş.N-TCDD Çakmak TM Enerji İletim Hattı Projeleri kapsamında karaman ve Konya'nın Ereğli ilçesi ile Niğde'nin Ulukışla ilçelerindeki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde Sivas'ın Doğanca Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar da 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre acele kamulaştırılacak.

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