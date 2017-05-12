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THY'den İngiltere uçuşlarında dizüstü bilgisayar dağıtımı

Atatürk Havalimanı çıkışlı İngiltere tarifeli uçuşlarda business class yolcularına yönelik dizüstü bilgisayar dağıtımı uygulaması başlatıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:40:54 Güncelleme: 11:15:25 AA

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm İngiltere tarifeli uçuşlarında business class yolcularına yönelik dizüstü bilgisayar dağıtımına başladı.

Alınan bilgiye göre, uçuşlara getirilen elektronik cihaz kısıtlamasına yeni çözümler geliştirilmesi kapsamında THY, Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm İngiltere uçuşlarında business sınıfında dizüstü bilgisayar dağıtma uygulaması başlattı.

THY'nin sabah saatlerinde düzenlediği İstanbul-Manchester tarifeli seferinde business class yolculara dizüstü bilgisayar verildi.

Uçuş öncesi kişisel bilgisayarlarını THY personeline teslim eden business sınıfı yolcular, uçak içinde şahsi işleriyle meşgul olabilmek için kabin personelinden dizüstü bilgisayar talep edebilecek.

KİŞİSEL VERİLER KORUNACAK

Katlanarak tablet olma özelliğine ve ayrıca dokunmatik ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar, yolcuların kişisel bilgilerini koruyabilecekleri bir güvenlik sistemi ile sunulacak.

 

Yolcular, bilgisayar kullanımı sonrasında, arzu ederlerse verilerini harici bir saklama birimine (USB) kopyalayabilecek ve bilgisayar kapatıldığında yolcunun tüm kişisel çalışmaları otomatik olarak ve tamamen bilgisayardan silinecek.

Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm ABD uçuşlarında söz konusu uygulama 6 Mayıs'ta başlatılmıştı.

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