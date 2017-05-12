Global Yatırım Holding
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Global Yatırım, liman işletmelerini Londra'da halka arz etti

Global Yatırım Holding liman işletmeciliği faaliyetlerinin yüzde 38.2'ini Londra'da halka arz ederken, halka arz büyüklüğü 230 milyon dolar oldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:13:01 Güncelleme: 11:24:10 Reuters

Global Yatırım Holding'in liman işletmeciliği faaliyetlerini yürüten Global Liman İşletmeleri halka arz için İngiltere'de kurulu Global Ports Holding PLC altında yeniden yapılandırıldı. 

Şirketin bu sabah KAP'a yaptığı açıklamada, Global Ports Holding'in toplam 62.8 milyon hissesinden 24 milyon adedi ihraç edilirken, halka arz fiyatı 7.4 sterlin, halka arz büyüklüğü ise 177.6 milyon sterlin yani yaklaşık 230 milyon dolar oldu. Halka arz fiyatına göre liman işletmeciliği faaliyetlerinin toplam değeri 464.7 milyon sterlin, yani 602 milyon dolar ediyor.

Halka arz işlemi sonrasında Global Yatırım Holding'in şirketteki payı yüzde 56.8'e indi. Londra borsasında bugün işlem görmeye başlayacak hisselerin yüzde 10.8'i İngiltere'de yerleşik bireysel yatırımcılara, yüzde 89.2'si ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Açıklamaya göre, hem Global Yatırım Holding hem de EBRD'nin kotasyonu takip eden 180 gün boyunca hisse satmama taahhütleri bulunuyor.

İngiltere'de kurulu şirkette Global Yatırım Holding 89.2, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ise yüzde 10.8 payı bulunuyordu.

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