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Lisanslı depoculuk kredilerinin indirim oranları yüzde 75'e çıktı

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince, lisanslı depoculuk yatırımlarında kullandırılan kredilerin üst limiti 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarılırken, uygulanacak indirim oranları da yatırım dönemi için yüzde 50'den yüzde 75'e, işletme dönemi için yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:18:49 Güncelleme: 11:22:18 AA

Bakanlar Kurulunun, "Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı", Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depoculuk yatırımlarında kullandırılan kredilerin üst limiti 5 milyon liradan 10 milyon liraya, yatırım döneminde uygulanacak indirim oranı yüzde 50'den yüzde 75'e, işletme döneminde uygulanacak indirim oranı ise yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

Söz konusu karar kapsamında, lisanslı depo işletmelerinin düzenlediği elektronik ürün senetleri (ELÜS) karşılığında ürününü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu şekilde senet tutarlarının yüzde 75'ine kadar azami 9 ay vadeli kredi kullandırılabilecek.

Bu kapsamdaki kredilere, üretim konuları bazında üst limitler dahilinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

ELÜS'e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak, evvelce kullandırılmış faiz indirimli kredi bulunması halinde, öncelikle söz konusu risk tahsil ve tasfiye edilecek.

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