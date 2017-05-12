Rusya, buğday, Türkiye
İŞ-YAŞAM

Anlaşma sonrası ilk buğday gemisi Rusya'dan yola çıktı

Rus tahıl ürünlerine yönelik kısıtlamaların iptal edilmesinden sonra 3 bin tonluk buğday gemisi Türkiye'ye geliyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:29:42 Güncelleme: 11:30:50 AA

Türkiye’nin Rus tahıl ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmasının ardından, buğday taşıyan ilk kargo gemisinin Rusya’dan yola çıktığı bildirildi.

Rus Güney Gümrük Ofisi Basın Merkezi tarafından haber ajansı TASS’a yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rus tahıl ürünlerine yönelik vergi uygulamasını iptal etmesinden sonra 3 bin ton buğday taşıyan ilk geminin Rusya’nın Rostov-On-Don kentinden Türkiye'ye doğru yola çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Rusya’nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’den ihraç edilen domatesin dışında, tarafların tarım ürünlerinde tüm kısıtlamaların kaldırılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Rus Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, 2016 yılında Türkiye’ye 4,7 milyon ton tahıl ürünü ihraç eden Rusya'nın, Türkiye'den domatesin yanı sıra, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise devam ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Lisanslı depoculuk kredilerinin indirim oranları yüzde 75'e çıktı
İŞ-YAŞAM

İndirim oranı yüzde 75'e çıktı
Kırmızı et üretimi 232 bin ton oldu
İŞ-YAŞAM

Kırmızı et üretimi azaldı, beyaz et üretimi arttı
ABD çelik tel kablo ithalatını inceleyecek
İŞ-YAŞAM

ABD'den Türkiye'ye inceleme
Aselsan ile TÜBİTAK 80.7 milyon liralık sözleşme imzaladı
İŞ-YAŞAM

Aselsan ile TÜBİTAK anlaştı
TÜSİAD Başkanı Bilecik: İş dünyası reform bekliyor
İŞ-YAŞAM

"İş dünyası reform bekliyor"
Verizon'dan 5G teknolojisi için dev satın alma
İŞ-YAŞAM

5G teknolojisi için dev satın alma
Bakan Müezzinoğlu kıdem tazminatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN 'KIDEM TAZMİNATI' AÇIKLAMASI
İBB projesi film platosu, Beykoz'daki NATO füze üssüne yapılacak
İŞ-YAŞAM

NATO’NUN FÜZE ÜSSÜNE FİLM PLATOSU
THY'den İngiltere uçuşlarında dizüstü bilgisayar dağıtımı
İŞ-YAŞAM

VE BU SABAH BAŞLADI
Global Yatırım, liman işletmelerini Londra'da halka arz etti
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN LİMAN DEVİNDEN ÖNEMLİ HAMLE
Türkiye ve Almanya Endonezya Donanması için denizaltı üretecek
İŞ-YAŞAM

TÜRK DEVLERİNDEN 2.5 MİLYAR DOLARLIK HAMLE!
Anlaşma sonrası ilk buğday gemisi Rusya'dan yola çıktı
İŞ-YAŞAM

RUSYA'DAN YOLA ÇIKTI, TÜRKİYE'YE GELİYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme