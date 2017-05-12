Türkiye ve Endonezya havacılıkta işbirliğine gidiyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Endonezya'nın en büyük havacılık şirketi PTDI–PT Dirgantara Indonesia arasında, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2017) mutabakat muhtırası imzalandı. Mutabakat kapsamında taraflar, iki ülke arasında havacılık alanındaki iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunacak.

TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Endonezya arasında iyi politik ilişkiler bulunduğunu, atılan imzalarla da iki şirket olarak bir araya geldiklerini söyledi.

"ENDONEZYA BÜYÜK BİR ADALAR ÜLKESİ OLDUĞU İÇİN UÇAĞA ÇOK İHTİYACI VAR"

Endonezya'nın İslam ülkeleri arasında havacılık endüstrisini Türklerden önce ayağa kaldıran ülke olduğunu dile getiren Kotil, "Endonezya büyük bir adalar ülkesi olduğu için uçağa çok ihtiyacı var. 60 kişilik uçakları bulunuyor. Endonezya hükümeti, eski günlerine geri dönmek için imza attığımız bu kuruma destek veriyor." diye konuştu.

Kotil, Endonezya'nın sivil uçaklarıyla ilgili yeni projelerinin bulunduğuna işaret ederek, anlaşmanın her iki tarafın da projelerinde iş birliği yapabilmelerine imkan sağlamak için geniş bir kapsamda imzalandığını bildirdi.

"BU ANLAŞMAYLA ÖYLE SANIYORUM Kİ YENİ ÜRÜNLER ÇIKAR"

Kotil, her iki kuruluşun da başarılı çalışmalar yaptığı konular ve alanlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz helikopterde ve insansız hava araçlarında (İHA) daha iyiyiz. Onlar yolcu ve askeri kargo uçaklarında bizden daha iyiler. Bizim helikopterimiz ve İHA'mız Endonezya için fırsat ama onların da yolcu uçakları TUSAŞ için yeni bir iş fırsatı. Bu anlaşmayla öyle sanıyorum ki yeni ürünler çıkar. 'Şöyle bir helikopter, İHA yapacağız' demiyorum ama bunlar beklenir."