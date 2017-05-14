Türkiye'nin en mutsuz illeri

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:41:59 | Güncelleme: 14 Mayıs 2017 Pazar, 13:37:27
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"nı her sene yayımlıyor. Bu araştırmanın iller bazında sınıflandırılmış listesini ise şimdiye kadar sadece bir kere yaayımladı. "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" içerisinde "illere ve cinsiyete göre mutluluk düzeyi" başlığı ile yer alan araştırma 2014 yılında yayımlandı ve 2013 yılı verilerini kapsıyor. Bu araştırmaya göre illerde yaşayanların yüzde 59'u mutlu, yüzde 30.2'si 'ne mutlu ne mutsuz', yüzde 10.8'i de mutsuz. İşte söz konusu araştırmada şehirdeki nüfusa oranlarına göre mutsuzluk sıralamasında başı çeken iller...