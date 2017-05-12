tık fabrikası, Çin
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Çin'deki "tık fabrikası" beğeni satıyor

Çin'de bulunan 'tık fabrikası' ücret karşılığında takipçi ve beğeni satışı yapıyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:51:33 Güncelleme: 11:53:13 İHA

İHA’nın haberine göre 10 bini aşkın telefonun aynı anda beğeni ve takip yaptığı 'sahte tık' fabrikası, takipçi sayısını saniyeler içinde binli rakamlara çıkarabiliyor.

Çin'deki tık fabrikasından çekilen görüntülerde, tüm sosyal medya hesapları ücret karşılığında beğeniliyor ya da takip ediliyor.

Bununla da kalmayan fabrika, isteğe göre mobil uygulamaları beğenerek arama listelerinde üst sıralara çıkarıyor.

Tık fabrikasının müşterileri arasında ünlüler de var, büyük teknoloji şirketleri de. Onlarca çalışanın telefonları yönettiği fabrikada, bin Instagram takipçisi 12 dolara, bin Twitter takipçisi ise 10 dolara satılıyor.

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