La Legende 20 milyon dolara satılacak

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:55:26 | Güncelleme: 13:02:54
HABERTURK.COM
La Legende ismi verilen 92 karatlık kalp şeklindeki mücevherin, 20 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor. Açık artırma, 27 Mayıs’ta Cenevre'de gerçekleşecek
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Bu güne kadar açık artırmaya çıkan en büyük işlenmiş elmas olma özelliği taşıyana “La Legende” Cenevre’de görücüye çıkmaya hazırlanıyor.
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92 karatlık ve kalp şeklinde olan La Legende’nin işlenmiş ve açık artırmaya çıkan en büyük elmas olduğu belirtiliyor.
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Bu özelliği ile tarihe geçen Efsane adlı elmasın meraklılarının çok olacağı tahmin ediliyor.
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Cenevre’de açık artırmaya çıkacak olan “La Legende”-“Efsane” adlı elmasın 20 milyon dolara kadar alıcı bulacağı belirtiliyor.
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Açık artırma hakkında bilgi veren bir yetkili, mücevher ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
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“Bu kalp şeklindeki sıra dışı mücevheri açık arttırmamızda sunmak bizim için büyük bir ayrıcalık olacak. Elmas D kategorisinde ve tam 92 karat. Muhteşem bir duruluğu, mükemmel bir netliği ve harika bir rengi var. 14 ila 20 milyon dolar arasında bir alıcı bulacaktır”
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Yetkili aynı zamanda, elmasın özelliği ve ilk defa bu büyüklükte bir işlenmiş elmasın açık artırmaya çıkacağını bu nedenle alıcıların fiyat konusunda cömert davranacaklarını belirtti.
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27 Mayıs’ta gerçekleşecek olan açık arttırmada dev elmasın yanı sıra 200 parça mücevher daha görücüye çıkacak.