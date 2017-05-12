İŞ-YAŞAM

La Legende 20 milyon dolara satılacak

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:55:26 HABERTURK.COM

La Legende ismi verilen 92 karatlık kalp şeklindeki mücevherin, 20 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor. Açık artırma, 27 Mayıs’ta Cenevre'de gerçekleşecek

  • 1 La Legende 20 milyon dolara satılacak
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    Bu güne kadar açık artırmaya çıkan en büyük işlenmiş elmas olma özelliği taşıyana “La Legende” Cenevre’de görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

  • 2 La Legende 20 milyon dolara satılacak
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    92 karatlık ve kalp şeklinde olan La Legende’nin işlenmiş ve açık artırmaya çıkan en büyük elmas olduğu belirtiliyor. 

  • 3 La Legende 20 milyon dolara satılacak
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    Bu özelliği ile tarihe geçen Efsane adlı elmasın meraklılarının çok olacağı tahmin ediliyor.

  • 4 La Legende 20 milyon dolara satılacak
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    Cenevre’de açık artırmaya çıkacak olan “La Legende”-“Efsane” adlı elmasın 20 milyon dolara kadar alıcı bulacağı belirtiliyor.

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    Açık artırma hakkında bilgi veren bir yetkili, mücevher ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

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