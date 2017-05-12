La Legende 20 milyon dolara satılacak

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“Bu kalp şeklindeki sıra dışı mücevheri açık arttırmamızda sunmak bizim için büyük bir ayrıcalık olacak. Elmas D kategorisinde ve tam 92 karat. Muhteşem bir duruluğu, mükemmel bir netliği ve harika bir rengi var. 14 ila 20 milyon dolar arasında bir alıcı bulacaktır”