Çin, ABD, ticaret anlaşması, Donald Trump, Şi Cinping
İŞ-YAŞAM

ABD ve Çin ticaret anlaşması için mutabakata vardı

ABD ve Çin, iki ülke arasında ticaretin arttırılmasını öngören 10 maddelik bir ticaret anlaşması için mutabakata vardı. Trump başkanlık kampanyası boyunca Çin'le ticari ilişkileri durduracağını söylemişti

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:45:24 Güncelleme: 13:57:16 HABERTURK.COM

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’le et ürünlerinde ticaretin arttırılmasını ve şirketlere erişimin önünün açılmasını öngören anlaşma konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı. Ross, anlaşmanın ABD’nin Çin’le ticaret açığını önemli ölçüde azaltacağını kaydetti.

Anlaşma kapsamında Çin ABD’den et ürünleri ithalatına temmuz ayından itibaren izin verecek, ABD de Çin’den pişmiş tavuk eti ürünlerinin ithalatına başlayacak. Çin ayrıca ABD’deki kartla ödeme hizmeti veren firmaların ülkedeki faaliyetlerine izin verecek, karşılığında Çin bankaları ABD’de operasyon yürütebilecek.

TRUMP'TAN GERİ ADIM

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen ay Florida’da yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme kararı almıştı. Trump başkanlık kampanyası boyunca Çin’le ticari ilişkilere son vereceğini belirtmiş, hatta Çin mallarına yasak getireceği uyarısında bulunmuştu. ABD Başkanı, Pekin yönetimini döviz manipülasyonu yapmakla da suçlamış ve Çin’i "manipülasyon şampiyonu" olarak nitelemişti.

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    trump u yola getiren birileri var sanırım...sürekli manevra yapıp duruyor.
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