Atıl araziye kurdukları sera yüzlerini güldürdü

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Gelecek yıl ikinci serayı kurmayı amaçladıklarına işaret eden Öz, "Biz bu işi hiç bilmiyorduk ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün uzman personeli sayesinde işin inceliklerini öğrendik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi. Arazisi müsait olan herkese böyle bir serayı kurmayı tavsiye eden Hülya Öz, "Özellikle ev hanımlarının rahatlıkla yapabileceği bir iş ancak düzenli ve disiplinle şekilde güllerin bakımını yapmak gerekiyor. Fındıktan daha karlı bir ürün olduğu gerçek ama fındıktan daha çok çalışmak gerek." diye konuştu.