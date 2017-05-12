Atıl araziye kurdukları sera yüzlerini güldürdü

Ordu'da, atıl durumdaki arazilerine kurdukları serada gül yetiştirmeye başlayan Ordulu çift, geçen yıl 100 bin gül hasat ederek 50 bin lira gelir sağladı.
İstanbul'da yaklaşık 18 yıl çalıştıktan sonra memleketleri Ordu'ya dönen Hülya ve Ümit Öz çifti, Altınordu ilçesi Terzili Mahallesi'ndeki evlerinin yakınındaki 900 metrekarelik fındıklık araziye sera kurmaya karar verdi.
Naylon çadır ve demir profillerle oluşturdukları serada 2015 yılında gül yetiştirmeye başlayan Öz çifti, atıl durumdaki arazilerini değerlendirmenin yanı sıra yıllık ortalama 50 bin liralık kazançla aile ekonomisine ciddi katkı sağladı.
2 çocuk annesi Hülya Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 900 metrekarelik alan üzerine kurdukları seraya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün desteğiyle 6 bin kök fidanı diktiklerini belirterek yılın 12 ayı hasat yaptıklarını ve güllerin tanesini 50 kuruştan satışa sunduklarını söyledi.
Seradan geçen yıl verim almaya başladıklarını aktaran Öz, geçen yıl 100 bin gül hasat ettiklerini ve mahsulden çok memnun olduklarını anlattı. Öz, bu sene şu ana kadar 20 bin gül hasat ettiklerini dile getirerek hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi 100 bin rakamını yakalamak olduğunu ifade etti.