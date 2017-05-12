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Halkbank'tan duygusal Anneler Günü filmi

Halkbank, "Her Şey Annemle Güzel" filmiyle tüm anneleri ve çocukları nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:48:55 Güncelleme: 15:19:40 AA

Banka açıklamasına göre, çağrı merkezi çalışanlarının kimlik doğrulama amacıyla sordukları "Annenizin evlenmeden önceki soyadının 3. ve 5. harfini söyler misiniz?" sorusundan yola çıkan Halkbank, filmde annelerimizi ne kadar tanıdığımız sorusuna duygusal bir tonla cevap arıyor.

Halkbank’ın Anneler Günü’ne özel filmi, adını sözleri Çiğdem Talu’ya, müziği Melih Kibar’a ait "Her Şey Seninle Güzel" şarkısından alıyor. Reklam filmi için şarkıyı usta sanatçı Zerrin Özer seslendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Neşet Dereli, Anneler Günü filmi için bankanın hangi noktalarda annelerle temas ettiği düşüncesinden yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çağrı merkezimizi arayan müşterilerimize annelerinin evlenmeden önceki soyadından harfler soruyoruz. Bu müşterilerimizin güvenliği için gerekli bir kimlik doğrulama sorusu ve herkes bu sorunun yanıtını çok iyi biliyor. Peki, soruyu değiştirirsek ne olur? Annenizin en sevdiği renk, yemek, çiçek, şarkı diye sorulduğunda yanıtı biliyor muyuz diye düşündük.

Anneler çocukları hakkındaki her şeyi, onları mutlu edecek her ayrıntıyı ezbere biliyor. Peki, biz onlar hakkında ne kadar şey biliyoruz? Reklam filmimizde de bu içgörüden yola çıktık. Biz işimiz gereği annenizin evlenmeden önceki soyadından harfler sormak zorundayız ama siz annenize daha fazlasını sorun. Onlara zaman ayırın, onları daha yakından tanıyın. Çünkü annelerimiz bizim için bir şifreden çok daha fazlası."

Halkbank’ın Anneler Günü’ne özel filmi, #HerŞeyAnnemleGüzel hashtag’iyle televizyonda ve dijital mecralarda yayınlanıyor. 

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