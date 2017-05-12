Kemer'de doluluk oranı şimdiden yüzde 80'i buldu

Başta Ruslar olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler, tatil yapmak için Antalya'nın Kemer ilçesine gelmeye başladı. İlçede bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerin büyük bölümünü Rus turistler doldurdu.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemer'de turizm sezonunun 1 Mayıs itibarıyla başladığını, ilçedeki otellerin doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığını bildirdi. Doluluk oranının haziran ayı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla yüzde 100'e ulaşacağını düşündüklerini ifade eden Gül, şu anda ağırlıklı olarak Rus misafirlerin geldiğini kaydetti.

RUSLAR KEMER'İ ÖZLEDİ

Gül, ilçedeki 4 ve 5 yıldızlı otellere büyük bir talep olduğuna değinerek, "Rusların Kemer'i özlediğini söyleyebilirim. Bir yıllık aradan sonra gelen Ruslar, Kemer'de tatil yapmayı çok özlediklerini ifade ediyor. Bunlar bizi mutlu ediyor. Türkiye ve Kemer olarak Avrupa pazarı ve diğer destinasyonlar bize alternatif olamaz demiştik. Bunu Rusya ile yaşanan krizden sonra gördük." dedi.

"BU YIL 1 MİLYON 400 BİN RUS BEKLİYORUZ"

Çamyuva Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Erhan İleri ise Rusya'ya yönelik olumlu adımların etkilerini görmeye başladıklarını söyledi.

Kemer'deki otellerin büyük kısmının Rus misafirlerle dolu olduğuna dikkati çeken İleri, "Bu yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin Rus misafirin geleceğini tahmin ediyoruz. Kemer bölgesi daha çok Rus ve Ukraynalı turistlerin ilgi gösterdiği bir yer. Kemer'de bu sezon, Türk cumhuriyetleri pazarında da bir artış görülüyor." diye konuştu.